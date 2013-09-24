明年中国智能手机出货量或超4.5亿部--IDC

路透新加坡9月24日 - 研究机构国际数据公司(IDC)表示，2014年全球最大智能手机市场--中国的出货量可能超过4.5亿台，至少比今年高出四分之一。

IDC表示，政府将发放4G牌照以及届时iPhone料搭载中国移动(0941.HK)网络的预期将推动2014年的手机出货量。

中国预计将以1.20亿部4G智能手机满足消费者网络连接的需求。三星电子(005930.KS)和联想(0992.HK)在中国手机市场占主导地位。

IDC称，今年智能手机出货量预计在3.6亿美元。

第二季度，三星和联想各自守住在中国市场的优势，分别占有18.5%和9.8%的份额，而中国无线(2369.HK)的酷派手机由前一季的第四升至第三。

IDC分析师称，苹果(AAPL.O)iPhone手机的市占率则萎缩至5%，市场排名降至第六，上季度分别为9%和第五。在发布新产品之前的一两个季度，苹果的市场份额通常都会下滑。

“受iPhone 5销售疲软影响，苹果的市场份额大幅下滑，不过随着新iPhone的推出，其表现预计会明显改善，”IDC分析师James Yan在一份声明中称。

苹果在中国推出两款新智能手机，iPhone 5S和价格稍低一些的5C，距离美国发售仅仅数个小时。

这是中国首次加入苹果首批上市国家的行列，新iPhone在上市的头三天就卖出900万部，不过苹果拒绝提供中国市场的具体销售数据。

目前中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)两家运营商在国内向消费者提供iPhone手机。(完)

(编译 洪曦/李春喜 审校 石冠兰)

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