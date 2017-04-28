调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创半年新低

作者 林琦

路透上海4月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比连续第三个月回落，并创半年新低。近期国内监管层加强金融监管，令股市风险偏好降低，大多基金经理调低股票仓位。

本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比降至76.3%，上月为79.4%；债券建议配比为11.3%，上月为7.5%；现金建议配比为12.5%，上月为13.1%。

“4月下半月以来的下跌，受情绪面的影响更大，投机资金受挫，对人气影响较大，宣泄以后可能需要时间来恢复。”华南一基金经理表示。

上海一基金经理指出，经过近期一波调整，总体上可以说大盘已调整到了相对充分的位置，未来短期止跌后可能会有探底回升反弹行情出现，但也不排除二次探底的情况。

本次调查中，有四位基金经理对下个月的大类资产配置比例的预期维持不变，但亦有三位基金经理下调股票建议配置比例。有七位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,203.6点，低于上月调查时的3,253.6点，但高于目前股指位置。

沪综指.SSEC周五早盘收报3,141.55点，跌0.34%。截止目前，沪综指4月累计跌2.51%。

**重归价值投资取向**

本月调查中，金融类股的平均建议配比有所反弹，但消费类股在上月创下一年来新高后，本月明显回落。显示在当前谨慎的市场气氛中，低估值的蓝筹股受到市场青睐。

“市场信心恢复仍需时日，现阶段看好价值投资。”上海一基金经理指出，近期投资要远离纯概念炒作，以价值投资取向选择投资标的，较为看好“一带一路”、周期股和金融板块。

本月，消费类股的平均建议配比为27.5%，上月为去年4月以来的高点32.5%；金融服务类股的平均建议配比由上月的12.5%升至15.6%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 70 85 90 60 95 80 70 60 76.3

债券 30 0 0 20 0 10 0 30 11.3

现金 0 15 10 20 5 10 30 10 12.5

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

股票 76.3 79.4 81.9 82.1 78.1 76.9 72.5 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4

债券 11.3 7.5 6.3 5.0 6.3 3.8 11.3 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3

现金 12.5 13.1 11.9 12.9 15.6 19.4 16.3 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 - - 0 0 - 0 0 +

债券 0 0 0 0 0 0 0 0

现金 + + 0 0 + 0 0 -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,900-3,300 3,100 3,400 3,150-3,400 3,000-3,300 2,900-3,200 3,300-3,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 5 5 0 5 0 5 15

消费 10 25 25 40 20 60 30 10

电子技术 20 10 50 0 15 40 40 15

金融服务 40 10 0 40 20 0 10 5

金属及产品 0 10 0 0 10 0 5 5

房地产 10 0 0 0 5 0 5 5

交通及基础设施 10 15 0 0 5 0 0 20

能源 5 0 0 20 5 0 0 5

机械 0 5 10 0 10 0 5 15

其他: 0 20 10 0 5 0 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 4月 3月 2月 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

汽车 5.0 5.6 4.4 4.3 3.8 2.5 5.3 4.4 7.5 5.0 6.3 5.6

消费 27.5 32.5 29.4 30.7 31.9 29.4 29.1 30.6 31.9 30.6 31.3 30.0

电子技术 23.8 21.3 16.9 21.4 17.5 18.1 17.5 18.1 17.5 16.3 18.8 18.1

金融服务 15.6 12.5 16.3 15.7 14.4 20.6 18.1 15.6 11.9 12.5 12.5 16.3

金属 3.8 3.1 6.3 2.9 3.8 3.1 2.5 3.1 3.1 3.8 3.1 3.1

房地产 3.1 2.5 1.9 2.9 2.5 3.8 4.4 5.0 5.0 6.9 4.4 5.0

交通及基建 6.3 7.5 6.9 5.0 6.3 5.6 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 5.0

能源 4.4 3.1 5.0 6.4 6.3 3.8 4.4 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4

机械 5.6 5.6 8.1 5.0 8.1 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3 6.9 6.3

其它 5.0 6.3 5.0 5.7 5.6 7.5 8.1 8.8 8.8 8.8 6.9 6.3(完)