习近平访问非洲 侧重加强经贸纽带

路透达累斯萨拉姆3月24日 - 中国国家主席习近平周日开始访问非洲，并在坦桑尼亚签署十几份贸易与合作协议，彰显出非洲大陆作为资源丰富地区及市场对中国的战略意义。

习近平此次非洲之行出访国家包括坦桑尼亚、南非和刚果共和国。习近平料将致力于扩大双方经贸关系，很多非洲人认为这是平衡西方在这块大陆影响力的积极做法。

非洲担心在自己出口原材料的同时要花大价钱从中国进口消费品，习近平或将打消这方面顾虑。

“他将设法淡化中国只是在这里开采资源的感觉。我认为这将是他的主要任务。”智库Inter Regional Economic Network的主管James Shikwati对路透称。

与坦桑尼亚达成的协议包括，联合开发一座新港口和工业综合区，中方提供优惠贷款用于通讯方面的基础设施建设，以及向坦桑尼亚政府提供免息贷款。贷款规模或项目价值方面的细节都未公布。

习近平将于周一在非洲发表此行首次政策演讲。

之后他将前往南非出席周二、周三举行的金砖国家领导人峰会，并可能签署创建联合外汇储备资金池与基础设施方面的计划。

该计划体现出新兴市场对必须依赖世界银行与国际货币基金组织(IMF)这一点感到挫败，这两大金融机构被视作美国和其它工业化国家利益的代言人。

坦桑尼亚及其毗邻的莫桑比克发现大量天然气储备后，东非海岸成为炙手可热之处。中国石油天然气集团公司本月收购了意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)在莫桑比克海上项目20%的权益，价值42.1亿美元。

中国也注意到该地区的石油行业罢工问题。但在整个东非地区，基础设施薄弱与监管不足的风险，才是推迟大规模油气生产的主要原因。

**亲密关系**

中国在非洲各地建设公路、铁路和标志性建筑，来换得其石油和铜、铀等矿物。

“中国被我们称作全天候朋友，”Mwajuma Swai老师称。“他们不像西方人那样会翻脸，也不会给援助和贸易附加一堆条件。”

但中国在非洲的存在日益扩大还是引起一定的忧虑。

尼日利亚央行总裁Lamido Sanusi称，非洲人应该对“与中国亲密关系”背后的现实情况保持清醒。

“中国拿走我们的原材料，向我们销售制成品。这也是殖民主义的本质，”他在本月的金融时报上写道。“我们必须正视中国的身份：一个竞争者。”

他的言论在因习近平的到访而插上中国国旗的坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆得到反响。商人Hamisi Mwalimu称，“我们需要有利于坦桑尼亚和中国双方的明智伙伴关系。现在，他们的收获比我们更大。”

在去年的中非峰会上，时任国家主席胡锦涛承诺帮助非洲出口制成品，而不是仅出口原材料。

他还向非洲国家提供三年期200亿美元贷款，促进中非友好关系，这引起西方的不安，他们批评中国政府在与非洲开展经易活动时忽视人权问题。

这样的批评引发中国方面反击。

“非洲希望获得平等待遇，这是许多西方国家不能理解的，或者至少是他们不愿意这样去做的，”中国政府非洲事务特别代表钟建华在本月的访谈中对路透表示。

钟建华承认中国公司面临在非洲基础设施建设和矿业项目中使用中国工人的指责。中国政府估计在非洲工作的中国工人约有100万人。

“我们已要求中国公司不能只是使用中国工人，”钟建华称。“我想多数中国公司现在意识到了这一点。”

然而并非所有非洲政府对使用中国工人感到忧虑，尤其是基建项目。

“中国来刚果不是来创造就业的，”刚果共和国驻中国大使丹尼尔·奥瓦萨(Daniel Owassa)对路透表示。(完)

(编译 程琳/石冠兰 审校 李爽/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。