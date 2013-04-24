中兴通讯与微软签署Android专利授权协议

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透西雅图4月23日 - 中国中兴通讯(000063.SZ)与微软(MSFT.O)达成协议，中兴生产的谷歌(GOOG.O)安卓(Android)和Chrome操作系统设备，将向微软支付权利金。
在此之前，已有多家硬体制造商与微软达成专利授权协议。谷歌虽免费提供手机厂商使用Android系统，但微软已成功证明Android使用了微软拥有的技术。
谷歌及旗下手机部门摩托罗拉尚未与微软达成专利协议。相关争议可能很快和解，要看西雅图一宗专利诉讼的法官裁决而定。
与中兴通讯达成协议后，在前五大Android手机厂商中，微软已经与四家达成专利协议。
微软已与韩国三星电子(005930.KS)、LG(003550.KS)及台湾宏达电(2498.TW)达成协议。
微软尚未与中国华为达成协议。
微软上周与代工大厂鸿海(2317.TW)达成专利协议，与中兴通讯的协议，使微软在中国业者领域再下一城。
微软表示，目前已与约20家设备厂商达成Android专利协议，全球销售的Android手机有60%获得微软专利授权。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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