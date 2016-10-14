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中国财经 | 2016年 10月 14日 星期五 09:43 BJT

中国9月CPI同比上涨1.9% PPI同比涨0.1%结束四年半以来跌势

路透北京10月14日 - 中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查预估中值1.6%。

数据并显示，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，结束四年半以来的负增长。

9月CPI环比上涨0.7%，PPI环比涨0.5%。9月CPI中的食品价格同比上涨3.2%，非食品价格同比上涨1.6%。

以下为9月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.9 1.6 1.3 1.4~2.0 1.6

工业生产者出厂价格指数(PPI) 0.1 -0.3 -0.8 -0.7~0.2 -5.9

（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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