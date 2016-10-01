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中国财经 | 2016年 10月 1日 星期六 09:47 BJT

9月中国官方制造业PMI为50.4,与上月持平--国家统计局

路透北京10月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4；上月和路透调查预估中值均为50.4。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15/12月 11月 10月 9月

50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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