9月中国工业利润增速明显回落 因销售放缓及基数效应减弱等

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月27日 - 受工业生产和销售增长、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点，显示工业利润向平稳增长态势回归。
中国国家统计局周四称，虽然企业利润回归平稳增长态势，但制约企业效益的不利因素仍然存在，国内外市场需求总体仍然偏弱，企业应收账款增长较快，占流动资金的比重有所上升。同时煤炭、钢铁等行业资产负债率逆势回升。
“因此在化解过剩产能、促进产业升级、提高企业效益的同时，要注意防范企业债务风险。”国家统计局工业司何平博士解读称。
国家统计局公布数据显示，9月规模以上工业企业实现利润总额5,771.3亿元人民币；1-9月工业企业实现利润总额46,380.6亿元，同比增长8.4%，增速与1-8月份基本持平（实际回落0.03个百分点）。
“去年8月份，在销售低迷、价格探底...等多个不利因素叠加作用下，工业利润大幅下挫，形成较低基数，抬高了今年8月份增速。”何平称，今年9月份，低基数效应明显减弱，利润增速因而比8月份出现明显回落。
数据显示，9月工业生产和销售增长有所放缓，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，增速比8月份回落0.2个百分点；企业主营业务收入同比增长3.9%，增速比8月份回落1个百分点。
此外，9月电子行业利润同比增速较8月回落39.1个百分点；黑色金属行业同比新增利润比8月份少增44.5亿元；电力行业利润同比下降23.2%，降幅比8月份扩大22.8个百分点。化工行业利润同比增幅比8月回落13.7个百分点；通用设备制造业利润同比下降10.8。
“以上五个行业合计向下拉动规模以上工业企业利润增速6.9个百分点。”何平说。
统计局新闻稿显示，1-9月份，在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增加，10个减少；规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.87元，产成品存货周转天数为14.2天，应收账款平均回收期为37.9天。
**企业效益延续好转态势**
尽管9月工业企业利润增速回落，但国家统计局称这是向平稳增势的回归，企业效益持续向好基本态势保持不变。表现在工业品价格回升明显，利润率同比持续上升，财务费用同比继续下降，采矿业利润由降转升及国有控股企业利润增长继续加快等。
统计局数据显示，9月规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.73%，同比上升0.21个百分点；企业财务费用同比下降5.5%，保持年初以来的下降趋势。
此外，9月采矿业利润同比增长30.3%，而8月份则下降25.3%，扭转了2013年10月份以来同比持续下降的走势。
统计局并称，供给侧结构性改革成效显现。9月末规模以上工业企业产成品存货38,226.2亿元，同比下降0.8%，延续了年初以来的下降趋势；企业每百元主营业务收入中的成本为85.87元，同比下降0.11元；企业应收账款12.2万亿元，同比增长8.7%。
9月末，规模以上工业企业资产总计102.5万亿元，同比增长5.9%；负债合计57.7万亿元，增长4.7%；企业资产负债率为56.3%，同比下降0.6个百分点，环比下降0.1个百分点。
中国9月PPI同比终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。分析人士指出，PPI回正得益于去产能政策发挥作用以及国际大宗商品价格回升的影响，预计四季度仍将维持这一态势。
以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)
累计 增速(%) 单月 增速(%)
2016年1-9月 8.4 9月 7.7
1-8月 8.4 8月 19.5
1-7月 6.9 7月 11.0
1-6月 6.2 6月 5.1
1-5月 6.4 5月 3.7
1-4月 6.5 4月 4.2
1-3月 7.4 3月 11.1
1-2月 4.8 1-2月 4.8
2015年全年 -2.3 12月 -4.7
1-11月 -1.9 11月 -1.4
1-10月 -2.0 10月 -4.6
1-9月 -1.7 9月 -0.1
1-8月 -1.9 8月 -8.8
1-7月 -1 7月 -2.9
1-6月 -0.7 6月 -0.3
1-5月 -0.8 5月 0.6
1-4月 -1.3 4月 2.6
1-3月 -2.7 3月 -0.4
1-2月 -4.2 1-2月 -4.2
2014年全年 3.3 12月 -8
1-11月 5.3 11月 -4.2
1-10月 6.7 10月 -2.1
1-9月 7.9 9月 0.4
1-8月 10 8月 -0.6
1-7月 11.7 7月 13.5
1-6月 11.4 6月 17.9
1-5月 9.8 5月 8.9
1-4月 10 4月 9.6
1-3月 10.1 3月 10.7
1-2月 9.4 1-2月 9.4
2013年全年 12.2 12月 6
（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/
(发稿 李子木；审校 沈燕/杨淑祯)
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