9月中国工业利润增速明显回落 因销售放缓及基数效应减弱等

路透北京10月27日 - 受工业生产和销售增长、低基数效应明显减弱等主要因素影响，中国9月规模以上工业企业利润增速大幅放缓至7.7%，较8月下降11.8个百分点，显示工业利润向平稳增长态势回归。

中国国家统计局周四称，虽然企业利润回归平稳增长态势，但制约企业效益的不利因素仍然存在，国内外市场需求总体仍然偏弱，企业应收账款增长较快，占流动资金的比重有所上升。同时煤炭、钢铁等行业资产负债率逆势回升。

“因此在化解过剩产能、促进产业升级、提高企业效益的同时，要注意防范企业债务风险。”国家统计局工业司何平博士解读称。

国家统计局公布数据显示，9月规模以上工业企业实现利润总额5,771.3亿元人民币；1-9月工业企业实现利润总额46,380.6亿元，同比增长8.4%，增速与1-8月份基本持平（实际回落0.03个百分点）。

“去年8月份，在销售低迷、价格探底...等多个不利因素叠加作用下，工业利润大幅下挫，形成较低基数，抬高了今年8月份增速。”何平称，今年9月份，低基数效应明显减弱，利润增速因而比8月份出现明显回落。

数据显示，9月工业生产和销售增长有所放缓，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，增速比8月份回落0.2个百分点；企业主营业务收入同比增长3.9%，增速比8月份回落1个百分点。

此外，9月电子行业利润同比增速较8月回落39.1个百分点；黑色金属行业同比新增利润比8月份少增44.5亿元；电力行业利润同比下降23.2%，降幅比8月份扩大22.8个百分点。化工行业利润同比增幅比8月回落13.7个百分点；通用设备制造业利润同比下降10.8。

“以上五个行业合计向下拉动规模以上工业企业利润增速6.9个百分点。”何平说。

统计局新闻稿显示，1-9月份，在41个工业大类行业中，31个行业利润总额同比增加，10个减少；规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.87元，产成品存货周转天数为14.2天，应收账款平均回收期为37.9天。

**企业效益延续好转态势**

尽管9月工业企业利润增速回落，但国家统计局称这是向平稳增势的回归，企业效益持续向好基本态势保持不变。表现在工业品价格回升明显，利润率同比持续上升，财务费用同比继续下降，采矿业利润由降转升及国有控股企业利润增长继续加快等。

统计局数据显示，9月规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.73%，同比上升0.21个百分点；企业财务费用同比下降5.5%，保持年初以来的下降趋势。

此外，9月采矿业利润同比增长30.3%，而8月份则下降25.3%，扭转了2013年10月份以来同比持续下降的走势。

统计局并称，供给侧结构性改革成效显现。9月末规模以上工业企业产成品存货38,226.2亿元，同比下降0.8%，延续了年初以来的下降趋势；企业每百元主营业务收入中的成本为85.87元，同比下降0.11元；企业应收账款12.2万亿元，同比增长8.7%。

9月末，规模以上工业企业资产总计102.5万亿元，同比增长5.9%；负债合计57.7万亿元，增长4.7%；企业资产负债率为56.3%，同比下降0.6个百分点，环比下降0.1个百分点。

中国9月PPI同比终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。分析人士指出，PPI回正得益于去产能政策发挥作用以及国际大宗商品价格回升的影响，预计四季度仍将维持这一态势。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2016年1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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