焦点：中国9月信贷攀高但实际需求未必强 年内料仍是定向宽松发力

采写 上海/北京中文新闻部 撰写 李宏薇

路透上海10月16日 - 中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。

具体到政策选择上，他们表示，年内央行仍有望以定向宽松为主。因稍早放松房贷，下调公开市场正回购利率等措施对经济的提振效果尚需观察。不过与此前相比，市场降息呼声渐强，唯最早时点可能要至明年上半年。

中国人民银行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，远高于此前路透7,300亿元的调查中值，并创下2000年有数据以来的逾10年同期新高；当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。

“新增信贷比预期高，但结合整个社会融资来看，也不能说是很强劲，”民生银行金融市场部首席分析师李志强表示。

他指出，在信贷增长的同时，而货币增长没有明显变化。说明前者增长加快，主要可能是表外转表内的原因导致。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红亦认为，今日公布数据整体尚可，但经济还是偏弱，各方面的放松政策还会出台。

她表示，包括下调公开市场正回购利率在内，央行的政策指向都集中在降低企业融资成本上。但银行贷款仍会参考基准利率，从综合成本角度考虑，可能还是需要央行降息，才能产生更多放贷动力。

中国央行公开市场周二下调14天正回购利率10个基点(bp)，至3.40%。这是不到一个月时间内，央行第二次下调，也是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。

即使降息呼声有所增加，但业内人士多预计，年内央行料继续以定向宽松为主，全面的放松最早可能会出现在明年上半年。

“虽然目前经济增长不太乐观，但现在仍没有太多降息的必要。如果再过一两个季度经济增长还没有明显起色，比如说GDP增长落到7.0%-7.2%区间，那么可以考虑全面放松手段。”李志强指出。

国家统计局周三公布的PPI和CPI数据显示，中国陷入低通胀折射实体经济承压，实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。[nL3S0SA1S6]

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**贷款冲高，实际需求未必强劲**

虽然9月新增人民币贷款远超预期，不过结合表外融资低迷和贷款结构来看，实体经济实际需求未必如此强劲。

兴业证券固定收益分析师唐跃表示，9月份信贷数据略超预期，信贷投放有边际改善的迹象，但主要表现在短期贷款的大幅增加上，而结合票据融资的显着下降，可能存在存款偏离度考核政策实行之后，银行改用短期放贷取代之前的票据融资增加存款和冲量的嫌疑。

“整体看，信贷有所回暖，金融数据好于预期，但结构上显示银行风险偏好弱、实体需求差的情况还没有看到明显的改善迹象。”他指出。

央行数据显示，今年前三季度金融机构的表外融资合计2.27万亿元，比去年同期少1.78万亿元；占同期社会融资规模的17.6%，比去年同期低11.4个百分点。金融机构的三项表外业务占社会融资规模的比例最高时超过30%，而目前低于20%。

路透获得的央行官员在数据发布会上的评论称，“表外融资的收缩，表明年初以来加强表外业务监管的政策措施成效显现，这有利于缩短融资链条，防范金融风险，提高金融支持实体经济的可持续性。”

因此，现有经济形势下，认为央行会延续宽松政策走向的预期有增无减。

西南证券发展研究中心首席研究员张仕元称，当前货币政策传导的效果可能并未完全传导至企业层面。如果四季度全球经济继续不景气，中国10月份数据不理想，不排除四季度应该还会有一次更加明确的引导货币宽松的政策出台。

在十一长假前最后一个工作日，中国央行和银监会宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。

不过招商银行金融市场部高级分析师刘东亮强调，9月社会融资较去年同期有较大规模萎缩，这一现象值得注意。虽然监管层的意愿是提高表内融资占比，但大量表外融资的主体由于资质问题，难以获得表内融资，影子银行的快速收缩可能会恶化实体经济的债务问题。

**9月存款增量同比大降，M2增速接近目标**

除了新增信贷，9月对中国的银行类机构来说，还是一个需要适应存款偏离度考核的新时点。在此情况下，当月新增存款仅为9,243亿元，较过去两年同期1.6万亿元左右的增量，下降超过四成。

首创证券研究所副所长王剑辉称，考虑到存款偏离度新规的执行，央行应该对今年9月统计数据的口径做出一定调整，以具备可比性。监管层推这一指标对商业银行的经营模式也是有正向的指导作用，长期看将平滑这些对市场有重要影响作用的指标的波动。

上述央行官员明确表示，“这里需要说明一下，9月末M2增速是剔除基期‘冲时点’因素影响后的可比口径数据。”

该官员在数据发布会上的评论称，目前M2增速基本上仍在年初预期调控目标范围内。随着市场深化和金融创新加快发展，影响货币供给的因素更加复杂，不宜对货币增速的短期变化过度解读。

不过广发银行高级交易员颜岩指出，尽管9月12.9%的M2增速略好于预期，但该数据可能失真问题值得关注。因存款偏离度考核限制大量存款回表，可能长期持续压低M2水平，实际上存款规模增长更快。

中国央行今日并公布了外汇储备等数据。9月末外汇储备余额为3.89万亿美元，此前路透调查中值为4.07万亿美元；9月末人民币贷款余额79.58万亿元，同比增长13.2%，与路透调查中值一致。(完)

(审校 林高丽)

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