数家中小银行近期获1000亿元再贷款 定点投放农村建设--消息

路透北京6月6日 - 两位消息人士周五透露，中国数家中小型金融机构已于近期获得1,000亿元人民币再贷款，定点投向于农村建设。该笔再贷款已于上个月底收到。

继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，国务院近期会议已要求加大货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

“这次的1,000亿是定向中小银行，家数比较多，重点应该是支持三农(农业、农村和农民)。”上述消息人士称。

业内人士此前已证明，中国央行已定向国家开发银行CHDB.UL下发逾千亿元的再贷款，专项用于支持棚户区改造。并称定向投放将成为今年的常用货币政策工具，不排除此后每个月都有千亿元左右的投放。

路透已就上述消息联系央行，尚未收到回复。

**中国央行经验传欧洲**

货币政策是总量调节政策，从理论上说，往往对经济中的结构性问题束手无策。中国央行自今年以来明显加大了再贷款的力度，就是针对这一经济现象的特殊政策。

而这一政策也正被越来越多的全球央行所接受。周四，欧洲央行总裁德拉吉宣布定向长期再融资操作(TLTRO)计划，将在四年内提供4,000亿欧元资金，以刺激因压力测试临近而惜贷的区内银行加大对企业放贷的力度。

“目前的经济形势今非昔比，”德拉吉在记者会上称，“通胀偏低、复苏乏力，且货币和信贷供应疲弱，...此次的行动方案旨在增加对实体经济的借贷，获得政策委员的一致赞同。”

再贷款是中国人民银行投放基础货币的渠道之一。央行在今年公布的2013年四季度货币政策报告中以专栏的形式对再贷款做了进一步的划分。央行称，考虑到原有的流动性再贷款承担了流动性供给和信贷支持的功能，将再贷款进一步细分为流动性再贷款、信贷政策支持再贷款、金融稳定再贷款和专项政策性再贷款。

央行一季度货币政策执行报告显示，今年一季度，已累计下达信贷政策支持再贷款额度1,000亿元。截止2013年末，支农再贷款余额为1,684亿元。

路透金融分析师钟华曾撰文指出，作为三大货币政策工具之一的再贷款，过去几年曾淡出公众视野。但近半年多来，中国央行对此政策工具的使用创新上却不断发力，凸显出擅于总量调控的中国央行在结构政策上也精耕细作。（完）

(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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