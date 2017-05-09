焦点：按下葫芦浮起瓢 中国银行业去杠杆见效但影子银行风险重燃

路透北京5月9日 - 中国政府采取的降低银行系统杠杆并限制部分风险性活动的措施，似乎已发挥作用，但却也在将借款人推回到替代性融资来源，而这些来源存在与金融系统类似的风险。

第一季官方数据显示，银行业者已将他们与其他金融机构之间的拆放/借款规模分别削减1.4万亿(兆)元人民币和1.9万亿元人民币，至21.7万亿元人民币和30.3万亿元人民币。银行财富管理产品(WMP)同比增幅放缓至19%，减少了35个百分点。WMP是影子银行信贷的一个关键组成部分。

银行家称，这种放缓要归因于中国央行收紧流动性状况，推高了借款成本，而且首次将表外WMP纳入其对银行风险水准宏观审慎评估范畴。

随着去杠杆化的加速，银行间市场利率上升，放款行利差受到冲击。据汤森路透数据，中国银行间市场七天期质押式回购利率已升至2015年初以来的最高水准。

在整体杠杆率大幅抬升之后，中国中央领导层已提出，风控是今年金融领域工作的主旋律，金融监管机构已按指示将此作为工作的重中之重。

据路透看到的一份标注日期为3月28日的内部文件，中国银行业监督管理委员会(简称“银监会”)一直都在以银行间活动及理财产品为关注目标，以判断银行是否在利用这些渠道，掩饰其对亏损“僵尸企业”、或房地产等受限行业发放的贷款。

文件显示，银监会还要求银行进行自我评估，上报其同业负债是否超过整体负债的三分之一。

一家国内银行的银行间业务部门负责人表示，银行压力都很大，要控制银行间业务及理财产品业务的规模，避免受到银监会的处罚。

各家银行因此纷纷采取动作，急切向监管当局的要求靠拢；今年第一季银行已缴纳1.9亿元人民币罚款，涉及485宗调查。

一家地方银行的专员称，他们正在开会学习监管精神，为自我评估和监管审查准备材料。

**意外结果**

规模较小的银行通常较依赖银行间拆借及理财产品，来增加资产和获利，因此受上述改变的影响可能最大。

在中国金融界有“同业之王”称号的兴业银行(601166.SS)，曾指同业负债成本“明显增加”挤压了其第一季利润率。

兴业银行称，该行银行间投资缩减了1,156亿元人民币，同业负债缩减了近1,700亿元人民币。

尽管这样的数字显示政策正在改变银行的行为，但并非所有改变都受到欢迎。

央行数据显示，在中国影子银行活动常见的形式--信托贷款、委托贷款和未贴现银行承兑汇票，规模在第一季跳增逾2万亿元人民币，是上年同期增幅的四倍多。

美国穆迪投资者服务公司(Moody's)助理分析师George Xu指出，有迹象显示，抑制全系统范围内杠杆的监管措施产生意外结果；特别是之前已受到监管限制的‘核心’影子银行活动又死灰复燃。

穆迪表示，地产业、地方政府融资工具，以及受产能过剩拖累行业的借款人，面临传统银行贷款管道减少，被迫转向信托贷款。

即使在去年抑制举措开始之时，路透的上市银行评论显示，民生银行(600016.SS)(1988.HK)、浙商银行(2016.HK)这类积极放贷的银行，仍持续增加贷款类资产，这些资产被归属于资产管理计划及信托受益权。

自3月底以来，银监会至少祭出了八个新指令强力回应。

Gavekal Dragonomics分析师Chen Long表示，监管规定的改变，可能使国内流动性在未来六至12个月进一步收紧。他表示，这也将对国内股市与债市构成短期风险。

Chen表示，经过多年强劲成长后，影子银行业的规模已然庞大，决策者不得不小心翼翼，避免抑制举措的力道过大，酿成金融危机。

他表示，决策者不能不管，也不能下手太重。(完)