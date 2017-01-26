调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创19个月新高

1月3日，上海一家券商营业部内的一名股民在看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 林琦

路透上海1月26日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至19个月来高点。尽管近期成长股调整令A股陷入调整，但一些基金经理相信目前的低迷只是暂时，节后股票上涨概率较大。

本次共有七位基金经理参与调查，本月股票建议配比升至82.1%，上月为78.1%，此前高点为前年6月的83.1%；债券建议配比为5.0%，上月为6.3%；现金建议配比为12.9%，上月为15.6%。

“未来股指向下空间或较小，一季度或许出现一些买入机会。总体来说，不需要太悲观，春节后或有一波机会。”上海一基金经理表示。

1月27日开始为中国传统农历春节假期，至下周四结束，下周五国内金融市场恢复交易。

华南一基金经理指出，短期来看，市场风险偏好较低。预计春节后市场情绪可能会有逐步改善的机会，但是相对较大的机会要到3月初的全国人大和政协会议之后。

本次调查中有六位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为3,191.7点，高于上月调查时的3,164.3点，亦高于目前股指位置。

沪综指.SSEC周四早盘报3,161.875点，涨0.39%。截止目前，沪综指1月累计涨1.9%。

**技术类股深蹲后有起跳动力**

本月调查中，技术类股和金融类股平均建议配比有所上升，而机械、金属等周期类股的平均建议配比有所下调，显示经历近期的大幅调整，技术类股估值已明显下降，已具备一定的吸引力；金属等热门板块则稍作休整。

本月技术类股的平均建议持仓比例创13个月来新高至21.4%，上月为17.5%；金融服务类股本月的平均建议配比为15.7%，较上月的14.4%有所下降。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G 平均值

股票 80 70 85 70 90 85 95 82.1

债券 0 20 0 15 0 0 0 5.0

现金 20 10 15 15 10 15 5 12.9

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

股票 82.1 78.1 76.9 72.5 68.1 71.9 76.3 76.9 71.9 69.4 71.3 71.9 75.0

债券 5.0 6.3 3.8 11.3 7.5 8.8 5.6 6.3 7.5 6.3 12.5 10.6 12.5

现金 12.9 15.6 19.4 16.3 24.4 19.4 18.1 16.9 20.6 24.4 16.3 17.5 12.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G

股票 0 0 0 + 0 0 0

债券 0 0 0 - 0 0 0

现金 0 0 0 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 3,000-3,400 3,200 3,000-3,500 3,000-3,100 3,100-3,400 3,000-3,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G

汽车 5 10 0 5 0 10 0

消费 30 30 35 15 20 25 60

电子技术 5 10 0 15 55 25 40

金融服务 20 20 35 15 0 20 0

金属及产品 0 0 10 5 0 5 0

房地产 5 5 5 5 0 0 0

交通及基础设施 10 5 0 10 0 10 0

能源 10 10 15 5 0 5 0

机械 0 10 0 10 15 0 0

其他: 15 0 0 15 10 0 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 1月 16/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

汽车 4.3 3.8 2.5 5.3 4.4 7.5 5.0 6.3 5.6 4.4 4.4 2.5

消费 30.7 31.9 29.4 29.1 30.6 31.9 30.6 31.3 30.0 33.1 30.6 31.9

电子技术 21.4 17.5 18.1 17.5 18.1 17.5 16.3 18.8 18.1 16.3 16.3 18.8

金融服务 15.7 14.4 20.6 18.1 15.6 11.9 12.5 12.5 16.3 15.0 15.0 13.8

金属 2.9 3.8 3.1 2.5 3.1 3.1 3.8 3.1 3.1 3.8 2.5 4.4

房地产 2.9 2.5 3.8 4.4 5.0 5.0 6.9 4.4 5.0 7.5 6.3 6.3

交通及基建 5.0 6.3 5.6 5.0 5.0 5.0 5.6 5.6 5.0 6.3 7.5 6.3

能源 6.4 6.3 3.8 4.4 3.8 3.8 4.4 4.4 4.4 2.5 3.8 2.5

机械 5.0 8.1 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3 6.9 6.3 6.9 6.3 5.0

其它 5.7 5.6 7.5 8.1 8.8 8.8 8.8 6.9 6.3 4.4 7.5 8.8(完)