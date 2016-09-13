中国8月FDI同比转为正增长 前八月西部增速较高而中部降幅较大（更新版）

路透北京9月13日 - 中国8月实际使用外资金额（FDI）同比转为正增长，前八月增速亦微升；而地区差异仍明显，1-8月西部地区同比增幅高达30.5%，中部地区则同比大降41.1%。

商务部网站周二公布数据显示，1-8月中国FDI为5,488.3亿元人民币（折858.8亿美元），同比增长4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）；其中8月FDI为573.2亿元（折87.6亿美元），同比增5.7%。

商务部外资司负责人表示，服务业吸收外资保持增长，高技术服务业等服务领域增幅明显。1-8月服务业实际使用外资3,878亿元，同比增10%，在全国总量中的比重为70.7%。其中，高技术服务业实际使用外资671亿元，同比增长98.2%。

而在高技术服务业中，信息技术服务、数字内容及相关服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资涨幅较高，同比分别增长322.7%、46.7%、40.5%和39.7%。

分地区来看，1-8月，西部地区实际使用外资393.5亿元，同比增长30.5%；东部地区实际使用外资4,818.9亿元，同比增长7.5%；中部地区实际使用外资275.9亿元，同比下降41.1%；长江经济带区域实际使用外资2,508.4亿元，同比增长7.5%。

就外资来源地看，前八月美国、德国、英国和瑞典实际投入外资增幅分别为79.7%、79.2%、96.6%和48.1%，增长较快的主要为信息传输、计算机服务和软件业、租赁和商务服务业、金融业以及制造业等行业；欧盟28国对华实际投入外资金额425.6亿元，同比增34.9%。

商务部数据并显示，1-8月全国新设立外商投资企业18,538家，同比增长10.2%；8月当月新设立外商投资企业2,736家，同比增13.2%。前八月以并购方式设立外商投资企业919家，实际使用外资金额1,072亿元，同比分别增5.5%和20.4%，占比分别为5%和19.5%。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额 （亿美元） 金额 （亿元人民币） 同比 金额 （亿美元） 同比

2016年8月 87.6 573.2 5.7% -- --

7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 --

6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9%

5月 88.9 567.7 -1% 134.4 --

4月 98.9 625.7 6% 199.9* --

3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5%

2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2%

2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1%

11月 103.6 649 1.9% 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3%

9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2%

8月 87.1 542 22% 135 7%

7月 82 506 5.2% 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）