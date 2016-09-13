中国8月FDI同比转为正增长 前八月西部增速较高而中部降幅较大（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月13日 - 中国8月实际使用外资金额（FDI）同比转为正增长，前八月增速亦微升；而地区差异仍明显，1-8月西部地区同比增幅高达30.5%，中部地区则同比大降41.1%。
商务部网站周二公布数据显示，1-8月中国FDI为5,488.3亿元人民币（折858.8亿美元），同比增长4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）；其中8月FDI为573.2亿元（折87.6亿美元），同比增5.7%。
商务部外资司负责人表示，服务业吸收外资保持增长，高技术服务业等服务领域增幅明显。1-8月服务业实际使用外资3,878亿元，同比增10%，在全国总量中的比重为70.7%。其中，高技术服务业实际使用外资671亿元，同比增长98.2%。
而在高技术服务业中，信息技术服务、数字内容及相关服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资涨幅较高，同比分别增长322.7%、46.7%、40.5%和39.7%。
分地区来看，1-8月，西部地区实际使用外资393.5亿元，同比增长30.5%；东部地区实际使用外资4,818.9亿元，同比增长7.5%；中部地区实际使用外资275.9亿元，同比下降41.1%；长江经济带区域实际使用外资2,508.4亿元，同比增长7.5%。
就外资来源地看，前八月美国、德国、英国和瑞典实际投入外资增幅分别为79.7%、79.2%、96.6%和48.1%，增长较快的主要为信息传输、计算机服务和软件业、租赁和商务服务业、金融业以及制造业等行业；欧盟28国对华实际投入外资金额425.6亿元，同比增34.9%。
商务部数据并显示，1-8月全国新设立外商投资企业18,538家，同比增长10.2%；8月当月新设立外商投资企业2,736家，同比增13.2%。前八月以并购方式设立外商投资企业919家，实际使用外资金额1,072亿元，同比分别增5.5%和20.4%，占比分别为5%和19.5%。
历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
FDI ODI
金额 （亿美元） 金额 （亿元人民币） 同比 金额 （亿美元） 同比
2016年8月 87.6 573.2 5.7% -- --
7月 77.1 497.6 -1.6% 138.9 --
6月 152.3 982.1 9.7% 153.4 44.9%
5月 88.9 567.7 -1% 134.4 --
4月 98.9 625.7 6% 199.9* --
3月 129 823.4 7.8% 101.7 21.5%
2月 84.4 536.3 1.8% 179 1.5倍
1月 140.7 882.5 3.2% 120.2 18.2%
2015年12月 122.3 770.2 -5.8% 138.9 6.1%
11月 103.6 649 1.9% 89.2* --
10月 87.7 546.8 4.2% 79.1 14.3%
9月 95.6 594.7 7.1% 103 5.2%
8月 87.1 542 22% 135 7%
7月 82 506 5.2% 75* --
注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）
(发稿 李子木/陈杨；审校 张喜良)
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