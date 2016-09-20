淘宝列胡润中国品牌榜首位 前十传统产业及科技界各半

路透上海9月20日 - 胡润研究院周二发布2016年品牌榜，200个最具价值中国品牌上榜。阿里巴巴集团(BABA.N)旗下淘宝以2,300亿元人民币品牌价值超过腾讯(0700.HK)，首次登顶。品牌榜前十位中，传统产业与科技界各占一半。

过去两年位列榜首的腾讯今年以2,100亿元的品牌价值位列第五，主要原因是今年单独计算了微信的品牌价值；微信以1,320亿元名列第七。而阿里巴巴旗下天猫以1,200亿元品牌价值首次跻身前十；百度(BIDU.O)以2,180亿元的品牌价值排名第三。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“科技行业增长迅猛，很多科技品牌已经成为中国消费者生活中的一部分。当内需持续增长，这些品牌的增长将非常惊人。”

去年排名第三的中国移动(0941.HK)今年以2,270亿元的品牌价值跃居全国第二，工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行亦跻身前十。

金融、房地产仍然是今年上榜品牌数量最多的两个行业，金融业今年有43个品牌上榜，比去年增加五个；房地产行业今年有23个品牌上榜，与去年一样；科技保持第三，有15个品牌上榜。而品牌价值平均涨幅最大的是科技行业，上涨59%；其次是影视传媒行业，上涨33%；家电行业上涨22%。（完）