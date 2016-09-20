淘宝列胡润中国品牌榜首位 前十传统产业及科技界各半

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月20日 - 胡润研究院周二发布2016年品牌榜，200个最具价值中国品牌上榜。阿里巴巴集团(BABA.N)旗下淘宝以2,300亿元人民币品牌价值超过腾讯(0700.HK)，首次登顶。品牌榜前十位中，传统产业与科技界各占一半。
过去两年位列榜首的腾讯今年以2,100亿元的品牌价值位列第五，主要原因是今年单独计算了微信的品牌价值；微信以1,320亿元名列第七。而阿里巴巴旗下天猫以1,200亿元品牌价值首次跻身前十；百度(BIDU.O)以2,180亿元的品牌价值排名第三。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“科技行业增长迅猛，很多科技品牌已经成为中国消费者生活中的一部分。当内需持续增长，这些品牌的增长将非常惊人。”
去年排名第三的中国移动(0941.HK)今年以2,270亿元的品牌价值跃居全国第二，工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行亦跻身前十。
金融、房地产仍然是今年上榜品牌数量最多的两个行业，金融业今年有43个品牌上榜，比去年增加五个；房地产行业今年有23个品牌上榜，与去年一样；科技保持第三，有15个品牌上榜。而品牌价值平均涨幅最大的是科技行业，上涨59%；其次是影视传媒行业，上涨33%；家电行业上涨22%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。