西电东送工程建设及材料采购等存在违反招投标规定--审计署

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京6月16日 - 中国国家审计署周一公布对西电东送工程宁东至山东±660千伏直流输电示范工程等21个输变电项目的投资建设、运营管理等情况的审计公告，发现在工程建设、设备材料采购等存在违反招投标规定的问题。
审计署网站发布的报告称，此次审计发现的涉及工程招投标、设备材料采购、建设资金使用等方面的违法违纪案件线索，已依法移送有关部门查处。
其中电网公司未经招标将部分电网工程直接发包给关联企业，招标中存在大幅压缩招投标时间、评标不合规等问题，涉及金额34.39亿元人民币，占审计抽查金额的16%。
设备材料采购、招标代理等业务中存在未按规定招标问题。主要是电网公司直接指定关联企业承担部分设备材料采购、招标代理等业务，并借机多支付相关费用，由此向关联企业输送利益8.19亿元。
工程投资控制不严。主要是电网公司工程初步设计概算偏高，约束力不强，存在多支付工程价款、挤占工程建设成本等问题，导致多计投资10.44亿元。
套取建设资金私设“小金库”问题。主要是电网公司所属部分施工单位编造虚假合同、使用虚假发票等套取电网工程建设资金13.81亿元，用于私设巨额“小金库”，主要用于发放奖金、列支各种费用。
审计署已向国家电网公司和南方电网公司分别出具了审计报告。这两家公司正在对审计指出的有关问题进行整改，具体整改情况由其分别通过相关媒体对外公告。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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