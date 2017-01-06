数据观测：去年12月中国外贸仍疲弱出口预计降3.6% 进口增2.4%

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
* 公布内容：中国12月进出口数据
* 公布时间：1月13日
--调查结果:
指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) -3.6 -10.7 ~ 3.0 0.1 -1.4 29
进口(%) 2.4 -8.0 ~ 6.0 6.7 -7.6 29
贸易顺差(亿美元) 465.0 401 ~ 551 446.1 600.9 30
外汇储备（万亿美元） 3.00 2.98 ~ 3.03 3.05 3.33 18
--数据要点：
路透综合约30家机构预测中值结果显示，中国2016年12月外贸仍疲弱，其中出口料转为同比下降3.6%，比上年同期降幅扩大，进口增幅亦收窄至2.4%；贸易顺差465亿美元，外汇储备则将续降至3万亿美元。
中金宏观报告预计，12月出口同比增速可能放缓至-4.6%，进口增速亦可能微降至2.7%。出口增速下降并不意味外需增速放缓，而仅仅是由于上年12月基数明显走高；并预计12月进、出口环比增速均继续加快，实际货物贸易量和外贸价格均进一步改善。此外，12月贸易顺差料约为450亿美元，与11月大致持平。
中银国际的报告则预计，中国12月美元计价的出口同比下降10.7%，进口下降2.9%；人民币计价的出口同比下降4.1%，进口则增长4.2%。
“预计12月出口同比下跌5%，进口上升5%，贸易差额401亿美元。出口方面，12月美、欧、日制造业PMI指数均显示经济景气向好，但到中国出口的传导未必十分通畅。”华泰证券报告称。
该报告进一步解释称，一方面在于英国和欧元区的经济景气部分是由贬值带动的，对外购买力降低了；另一方面，韩国等亚洲国家四季度货币贬值幅度较大，也对出口订单有分流作用。
进口方面，12月CRB指数月均同比+12%，大幅高于11和10月的+6.7%和+0.9%。这或意味着价格回升因素已经超越需求，成为进口主导要素。
中金报告并预计，12月外汇储备可能减少500亿美元左右至3万亿美元。在计算中综合考虑了以下因素：12月至今美元升值1.2个百分点带来负面的估值效应；在岸人民币交易量月环比上升13%左右，表明资本流出压力仍然高企，以及预计贸易顺差为450亿美元左右。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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