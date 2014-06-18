中国指责越南“炒作”中越南海争议

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路透河内/北京6月18日 - 中国国务委员杨洁篪周三在河内会见越南官员时指责越南“炒作”南海中方钻井平台引发的争议。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，杨洁篪在会见越方官员时指出，中国企业在南海的有关作业“完全合法”，西沙群岛是中国固有领土。

杨洁篪在与越南副总理兼外长范平明举行会谈时做出上述表示。

专家们称，中越关系仍面临很多障碍，其中包括中国要求越南对反华暴乱进行赔偿。

华春莹引述杨洁篪的讲话称，“当务之急是越方应该停止对中方作业的干扰，停止炒作有关问题，停止炒作分歧、制造新的争议，处理好前不久在越南发生的打砸抢烧严重暴力事件的善后事宜。”

杨洁篪随后会见了越南总理阮晋勇，并将与越南执政党负责人会面，然后参加范平明主持的晚宴。

双方没有计划召开新闻发布会。越南尚未对会谈发布任何声明。

海洋石油981钻井平台自5月2日开始部署在距离越南海岸240公里的南海海域，杨洁篪的访问是该钻井平台部署以来中越双方最高级别的直接接触。

华春莹在记者会上称：“杨洁篪国务委员指出，当前，中越关系正面临着困难的局面，这是由于越方最近一个多月来持续非法干扰中方在西沙群岛近海的钻井平台作业造成的。”

“杨洁篪国务委员强调，西沙群岛是中国固有领土，不存在任何争议。”

华春莹还表示，双方认为这次会晤是坦率和建设性的。（完）