视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等

路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司(000681.SZ)周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯(0700.HK)昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。

公告指出，视觉中国将与腾讯在正版内容采购、共建“企鹅媒体平台内容资源库”以及自媒体运营等方面建立战略合作关系。视觉中国向腾讯开放全部正版图片、视频、音乐资源，将与腾讯一起服务数十万自媒体用户，为自媒体用户提供优质正版内容，共同构建自媒体共赢生态圈。

“鉴于腾讯拥有众多用户优势...腾讯与视觉中国进行大流量入口合作，强强联合，共同拓展内容市场。”公告称。

目前视觉中国拥有全球领先的互联网版权交易平台，在线提供超过2.69亿张图片、457 万条视频素材和30万首各种曲风的音乐或音效。公司拥有17,000余名签约摄影师和艺术家，与Getty Images、ITN、BBC等全球240余家知名图片社、影视机构等版权机构独家合作，为超过15,000家媒体、企业等各类客户提供视觉内容版权授权、视觉营销和传播服务。

视觉中国周一收报18.57元，过去一个月累计涨5.8%。（完）