视觉中国与腾讯战略合作 为自媒体提供正版图片和视频等

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月28日 - 中国视觉（中国）文化发展股份有限公司(000681.SZ)周二公告称，其子公司汉华易美（天津）图像技术公司与腾讯(0700.HK)昨日签署战略合作协议，双方将共同建立资源库，为自媒体提供正版图片和视频等。
公告指出，视觉中国将与腾讯在正版内容采购、共建“企鹅媒体平台内容资源库”以及自媒体运营等方面建立战略合作关系。视觉中国向腾讯开放全部正版图片、视频、音乐资源，将与腾讯一起服务数十万自媒体用户，为自媒体用户提供优质正版内容，共同构建自媒体共赢生态圈。
“鉴于腾讯拥有众多用户优势...腾讯与视觉中国进行大流量入口合作，强强联合，共同拓展内容市场。”公告称。
目前视觉中国拥有全球领先的互联网版权交易平台，在线提供超过2.69亿张图片、457 万条视频素材和30万首各种曲风的音乐或音效。公司拥有17,000余名签约摄影师和艺术家，与Getty Images、ITN、BBC等全球240余家知名图片社、影视机构等版权机构独家合作，为超过15,000家媒体、企业等各类客户提供视觉内容版权授权、视觉营销和传播服务。
视觉中国周一收报18.57元，过去一个月累计涨5.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。