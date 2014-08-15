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时事要闻 | 2014年 8月 15日 星期五 19:00 BJT

网络推手杨秀宇当庭认罪--新华

路透上海8月15日 - 新华社报导称，网络推手杨秀宇（网名“立二拆四”）在周四进行的庭审中承认通过网络发布虚假信息以及删除信息。

报导指出，杨秀宇控制的北京尔玛天仙文化传播有限责任公司自2008年至2013年间，多次通过信息网络有偿提供删除信息服务和发布虚假信息服务，经营数额共计人民币53万余元。

杨秀宇还承认了策划炒作“僧人后海船震”等网络事件的指控。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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