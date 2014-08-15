网络推手杨秀宇当庭认罪--新华

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透上海8月15日 - 新华社报导称，网络推手杨秀宇（网名“立二拆四”）在周四进行的庭审中承认通过网络发布虚假信息以及删除信息。
报导指出，杨秀宇控制的北京尔玛天仙文化传播有限责任公司自2008年至2013年间，多次通过信息网络有偿提供删除信息服务和发布虚假信息服务，经营数额共计人民币53万余元。
杨秀宇还承认了策划炒作“僧人后海船震”等网络事件的指控。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。