光大银行再推迟香港IPO计划--IFR

瑞安房地产合营投得武汉地块 出资额预计为14.1亿元人民币
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。
路透香港8月24日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,已於上海上市的中国光大银行(601818.SS)再推迟其香港首次公开发售(IPO)的计划,因市况欠佳.
报导并称,这家中型银行原本计划於2011年8月上市集资高至60亿美元,其後将集资额削半,最终搁置上市计划.至近期光大银行寻求上市集资14亿美元.(完)
光大银行A股周五收跌0.36%,报2.74元人民币.(完)
--编译 雷美珍; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。
路透北京1月24日 - 中国国家外管局局长潘功胜周一称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。
路透好莱坞1月23日 - MSCI明晟执行长周一表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。