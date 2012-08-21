中资银行境外债权达4万亿--报载

路透上海8月21日电---上海证券报周二报导称,针对中资银行境外债权不断上升的情况,中国银监会近日提醒商业银行关注境外敞口风险.截止目前中资银行境外债权总额达到约4万亿元人民币.

报导并援引业内人士称,与国际同业相比,中国的银行在国别风险管理和并表管理方面还存在较大差距,难以做到对敞口实时集中监控,国别风险拨备严重不足,缓释风险的能力有限.为此,境外敞口风险需高度关注.

报导指出,今年上半年商业银行存放境外及拆放境外同业的资金上升较快,例如平安银行(000001.SZ)合计境外存放资金较去年末大幅增加841.8亿元.

与此同时,在当下人民币对美元波幅加大的情况下,商业银行外币资产增加较快,相应使得其汇率风险的敞口加大.截至6月底,欧元对美元、人民币贬值幅度均高达5%,对外汇敞口较大的银行影响明显.

银监会日前公布的数据显示,二季度末,整个银行业的累计外汇敞口头寸比例为5.2%.不过,这一比例并不算高点.部分银行的半年报也显示,目前外汇敞口对於银行的影响尚在安全的范围内.

但业内人士也表示,随着近期人民币贬值预期有所加强,国内商业银行所面临的汇率风险有不断增大的趋势,因而外汇汇率风险敞口的计算和管理应当引起足够的重视.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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