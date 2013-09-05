博客：中资银行发股筹资只能解燃眉之急

记者 Michael Flaherty/Denny Thomas

中资银行希望发行股票募集数以十亿美元计的资金，但有一个问题变得越来越突出，那就是募集资金只够原有贷款的再融资，很难保证这些银行不会在几年或者更短时间内再次向股东伸手。

中资银行业在金融危机后大举放贷，2010年股市劲扬帮助他们成功筹资820亿美元，握有充足现金。但现在，经济环境远远说不上宽松，他们只好再次排队要钱，因为经济放缓，利润减少且未偿付的债务越积越多。

与国际同业相比，中国的大银行资本比较充足。但中小型银行就不是这样了，等待发股的中小银行不断增多，而与此同时，它们在中国经济放缓中可能受到的影响，以及资产负债表的状况也越来越让人担心。

通过发行新股，银行可以把处于历史低点的股价稀释，却不会告诉你这些资金会用到哪里，如何帮助银行挺过中国金融市场日益严重的动荡局面。

“募集资金是为了国际性扩张？资本金增加了情况就会有很大不同吗？不是的，”Bernstein Research中国银行业分析师Mike Werner说。“他们还会再度筹资吗？三年之后就会再来一次？很有可能。”

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瑞银估计在香港上市的内地银行面临着3,000亿元人民币(490亿美元)的资本缺口。那些未在港上市的中资银行中，有不少中小型银行也计划在港发行股票。

汤森路透数据显示，从现在到明年上半年，中国的金融机构将在香港发行大约110亿美元的股票。

据路透和IFR之前报导，重庆银行计划香港首次公开发行(IPO)筹资最多8亿美元，上海银行亦寻求沪港两地上市并筹资共计约20亿美元。

中国徽商银行已提交在香港IPO申请，规模可能最高达20亿美元。

对中国膨胀的贷款领域来说，发行新股并非唯一选择。暂停派息和放慢放贷也是两个可能的途径。整固则是解决行业产能过剩的另一种方式。

但鉴于中国经济成长正在放缓，北京当局料将继续推动银行维持放贷，以支撑消费者和企业。

“大型银行和国有银行似乎可以更好的抵挡中国经济增速的放慢，”标准普尔在上周发表的一份报告中说。

不过标普还警告称，大多数较小型银行实力将被削弱，部分银行面临“融资和流动性形势的恶化。”

**并购**

所谓四大行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)上周全部公布好于预期的季度业绩。

相比国内外同业，四大行的资本金状况良好，并在尝试利用混合证券来加大缓冲。

这样的优势催生出中国小型银行应抱团成大行而不是时常发行新股的想法。

标普在一份报告中指出，“我们认为顶级银行，尤其是国有银行和地方大银行，可能引领大规模市场驱动的整合之势。”

巴克莱分析师颜湄之赞同这一观点，认为中国大银行收购小银行的想法是有道理的。但她也表示在目前条件下不太可能发生这样的情况。

她指出，很多中国地方政府在地方性银行中占有股份，他们对这一想法会尤其坚决反对。她还表示，之前中国的银行收购同业的意图都遭受地方的强硬阻力，主要的顾虑在于失业问题。

**其他障碍**

对于需要资金来弥补资金缺口、延展贷款、增加资本头寸，或是三者兼顾的一些银行而言，存在一个主要障碍。

根据中国政府的一项规定，内地银行不得在其股价低于账面价值时，在股票市场融资。

汤森路透数据显示，截至8月底，平安银行(000001.SZ)和华夏银行(600015.SS)等七家中型银行在上海上市的市净率低于1，这大致相当于银行业在2010年时水准的一半。

中国光大银行(601818.SS)除了市净率不到1之外，核心一级资本充足率在以规模计该国前15大银行当中也最低。核心一级资本充足率是衡量银行资本储备的一种方式。

光大银行正进行三年来的第三次努力，试图在香港上市。

不过，从投资者那得到的资金是否是光大等银行需要的，人们还在继续争论。

“他们真正需要做的是放缓成长。如果他们无法募股筹资，或者募股筹资的成本过高，那么唯一真正可取的选项就是放缓资产负债表的扩张速度，”Bernstein的Werner谈及整体银行业时称。