博客：安全需求让中国保镖行业风生水起

记者 Jason Lee/Ben Blanchard

在中国的富人名流希望增强自身安全和重要性之际，退伍军人陈永青创立的保镖培训学校也有着宏大的愿景。这家名为天骄国际安全学院的培训机构派出的保镖每年收费50万元(8.24万美元)。

陈永青称，天骄国际安全学院是中国国内第一所安全服务培训专业机构。该机构运营非常良好，以至于陈永青考虑把学校上市。

30岁的陈永青对路透表示：“当我们开始创业时，我们的多数客户都是明星艺人。现在我们的客户多数是有钱的企业家。这与他们的生意有关，因为我认为有保镖护驾本身也是地位的象征。”

中国富豪通常不会成为犯罪分子和绑架者的目标，这与委内瑞拉不同，但中国民众对不断扩大的贫富悬殊积怨日深。

最近发生过几起普通公民袭击肇事豪华汽车的孤立事件。

陈永青表示，天骄国际安全学院与中国军方密切合作，但也从以色列和俄罗斯聘请教官，并寻求聘请法国和英国的培训师。

“我们给退伍军人提供了一个更好的平台，每年有数以千计的军人退伍，他们可以得到一份更好的工作。如果这些退伍军人去当月薪只有两千元的保安，这简直就是浪费人才。”

“还有，如果他们去犯罪或者干什么坏事，这将会对社会造成严重的危害。在我们这里得到高水平的训练，并拿到一份保镖的工作会好得多，所以军队很感谢我们提供这种安排。”

陈永青的客户也确实对这所学校培训出来的保镖感到满意。

一位张姓客户表示，他有个朋友被绑匪绑架并撕票，这件事发生后他就开始联系陈永青。这名张姓客户目前聘用了18名从天骄训练出来的保镖。

他说：“除了负责我们公司的保安，他们还负责我家人的安全。如今的社会不稳定。”

陈永青预计天骄未来五年内的年营收将达到1亿元(1,650万美元)。