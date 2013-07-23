吉利控股将在白俄罗斯生产汽车 推动在俄罗斯销售

路透莫斯科7月22日 - 中国汽车制造商浙江吉利控股集团将在白俄罗斯生产汽车，作为促进海外销售的措施之一。该公司在白俄罗斯生产的汽车将供应当地市场，并销往俄罗斯和乌克兰。

该公司周一表示，已与白俄罗斯政府签订合资协议，初步计划年产能为12万辆。

根据欧洲商业协会(AEB)的数据，吉利控股已经在俄罗斯成为销量第一的中国汽车制造商，力帆、长城汽车(2333.HK) (601633.SS)和奇瑞汽车紧随其后。

AEB数据显示，尽管俄罗斯6月新车总销量连续第四个月下跌，但吉利汽车的销量增长，从西方同业及俄罗斯的伏尔加汽车制造厂那里抢到市场份额。伏尔加汽车制造厂(Avtovaz)(AVAZ.MM)仍占市场主导地位。

吉利表示，白俄罗斯工厂的产能将最终提高，以供应俄罗斯、乌克兰和其他前苏联加盟共和国。

该公司在一份声明中称，在俄罗斯和乌克兰的销量已经“尤为强劲”。根据AEB数据，吉利汽车在2013年前六个月销量较去年同期大增87%至11,701辆。

俄罗斯的汽车市场有望在2020年超过德国，成为欧洲第一大和全球第五大市场。在成熟市场增长乏力之际，这一前景吸引着外国汽车制造商。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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