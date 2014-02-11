中资企业再闯美国IPO市场 科技类股受青睐

图为纽约股交所内在电子显示屏前工作的场内交易员，摄于2014年2月10日。 REUTERS/Brendan McDermid

* 2014年约30家中资企业将寻求赴美上市

* 京东或创中国企业在美IPO融资第二大规模

* 2013年中国企业在美上市首日平均大涨53%

* 2000年迄今，中资企业在美IPO融资达到约360亿美元

路透香港2月11日 -中资企业正纷纷涌向美国首次公开发行(IPO)市场，发行家数料将达到2010年以来最高。科技类初创企业估值大幅上升吸引这些企业赴美，而中资企业曾爆出的会计丑闻并未构成阻碍。

根据接受路透访问的投资银行人士，今年能够在美国上市的中资企业数量可能达至约30家，其中包括京东。该公司在中国电子商务企业中排名第二，仅次于阿里巴巴。京东在上个月表示，正在寻求融资15亿美元，有望成为第二大规模的中资企业赴美IPO。

投资者对中国概念股再度燃起热情，特别是对互联网类股票，吸引中资企业回归美国市场。根据艾瑞咨询集团数据，以交易量来计算，中国在线零售市场去年跳涨了42%至1.85兆人民币(3,050亿美元)，预计到2016年还将增长近一倍。

上述利好因素盖过了人们对于会计舞弊以及企业治理问题上的担忧情绪，这些问题自2011年起已迫使许多在美上市的中资企业退市。

目睹中概股退市的经历，让投资者这回对中国企业IPO更加精挑细选。银行界人士称，中国企业寻求在美国融资的门槛提高，令最近几宗上市案的质量有所改善。

但并非所有人都对此深信不疑。

悉尼Bronte Capital的投资总监John Hempton认为，在2011年的会计丑闻中，对中国公司过往的犯罪行为不加惩罚，使得爆出新的会计欺诈行为的风险一直存在。

“我们欢迎新一轮牛市的到来，”Hempton说。“我们希望能有数以百计的新股上市，因为这样以来我们以后就有更多猎物了。”他最为人所知的事迹是作空数支在美上市的中国公司股票。

牛市已经到来。去年虽只有八家中国企业在美国挂牌，共筹资11亿美元，但其股价涨幅惊人。

半导体解决方案供应商澜起科技MONT.O和58同城(WUBA.N)自上市以来已经跳升至少70%。而在线体育彩票运营商500.com(WBAI.N)自去年11月底挂牌后，股价更是已飙升近两倍。

据咨询公司EY，去年在美国挂牌的中国企业股价在上市首日平均大涨53%。偏重科技股的Nasdaq综合股价指数.IXIC去年全年上扬28%。

“最新几家赴美上市的中资企业的表现向华尔街证明，它们仍有很大的成长空间，”位于硅谷的风投公司DCM共同创办人David Chao表示。该公司已经投资于数家在美上市的中国企业。

浏览中国企业历年来赴美IPO的融资额和发行家数图表，请点选：link.reuters.com/pes66v

**监管歧见**

2011年的丑闻引发中美监管当局关系紧张，对于监督审计机构及取得公司讯息管道，双方歧见持续至今。

确实，京东宣布赴美上市的不到两周之前，美国证券交易委员会(SEC)行政法官甫裁定四大会计公司的中国关联公司禁止审计美国上市公司六个月时间。

不过上周美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)表示，美国与中国接近达成协议，允许美国当局审查中国会计公司的审计工作。

Ropes & Gray律师事务所合伙人Paul Botlz说，中资企业不应该因SEC造成中美僵持明显升高而迟疑。

“我想这只是小干扰。我会建议企业：别被吓着了，如果你想到美国市场挂牌，不要因此却步，务必向审计人员询问他们的备援计画是甚么。”他说。

对中资企业而言，美国市场可提供香港市场所没有的选项，比如双重股权结构，或是即使没有出现获利，企业也能够在美国挂牌。而且比起中国内地近期刚恢复的IPO市场，美国可提供的流动性远远更加充沛。

银行家们称，今年，除了京东以及金山软件(3888.HK)旗下保安软件业务外，可能赴美上市的公司还包括房地产网站安居客、游戏公司触控科技和在线化妆品公司聚美优品。

安居客未回复要求置评的电邮。路透尚未联络到触控科技和京东发表评论。

DCM共同创办人DavidChao表示，与可能被盗版问题缠身的软件企业或者受到高度监管的金融服务企业相比，那些能够因中国消费者支出畅旺而获益的公司可能更受投资者欢迎。

多数在美上市的中资企业都采取可变利益实体(Variable InterestEntity，VIE)结构。这种结构可以规避中国对在线零售和电商等行业外资所有权的规定。VIE能够让投资者享有一家公司的获利，但并没有所有权。

“由于人们觉得有价值，那么回报可能抵消潜在风险，就像人们投资中国时选择VIE一样，”德意志银行的亚洲科技、媒体和电信投资银行主管Joaquin Rodriguez Torres表示。该行去年参与了500彩票网和旅游服务公司Qunar CaymanIslands Ltd(去哪儿)的IPO。

汤森路透数据显示，自2000年以来，逾140家中资企业赴美上市，总共筹资366亿美元，其中2007年是高峰，当年筹资额为创纪录的69亿美元。(完)

(编译 洪曦/徐文焰/李婷仪/杜明霞；审校 蔡美珍/屈桂娟)

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