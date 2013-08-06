中国铜需求强劲 可能出乎空头预料

2012年3月23日，洋山深水港附近的一个仓库里存放的电解铜。 REUTERS/Carlos Barria

* 铜价下滑，因投资者对疲弱的中国数据感到担忧

* 电网支出推动中国潜在需求

* 投机客上半年空仓创纪录

路透伦敦8月5日 - 对于中国经济成长放慢的悲观看法导致部分投资者忽略了潜在铜需求强劲的迹象，这可能让押注铜价进一步下滑的投资者措手不及。

指标铜价6月底触及近三年最低水准每吨6,602美元。很多投资者将指标铜价视作全球经济体质的一个指标。

伦敦金属交易所(LME)期铜从2月所及的今年高位下滑了21%，主要出于对中国经济的担忧。随后铜价温和反弹至略低于每吨7,000美元。中国铜需求占全球总需求的40%。

尽管中国工厂数据疲弱且发生信贷紧缩，但电网和其他领域的支出意味着，中国的铜消费相当活跃。

巴克莱分析师Gayle Berry表示，经过库存变化调整后，中国第二季铜表观需求飙升逾20%。

“从中国需求方面来看，情况相当正面。进入第三季，我认为将出炉一些强劲的表观消费数据。”她表示。

周五最新的美国数据显示，7月30日止当周，对冲基金和货币经理在铜期货和选择权的净空头部位几近倍增，创下2月底以来空头押注的最大增幅。

伦敦VTB Capital的大宗商品研究主管Wiktor Bielski也认为，“我想大家因为疲弱期太长而变得太过悲观，但却没看到前景正缓慢逐步转趋正面。”

强健需求正带动铜库存持续下滑，若消费进一步升温，仓储出货拥堵可能抑制铜的可取得性。

上海期货交易所的库存自4月以来已减少三分之一，LME库存自6月底以来下滑了11%。

**卖空**

分析师称，投资人今年已累积了创纪录的铜空头部位，尽管持仓水准随着部分基金经理获利了结而有所波动。

LME不像美国监管者会提供空头和多头仓位持有者的细目情况，但分析师称，未平仓合约增加和价格下滑，显示上半年增加了大量的空头部位。

“我们说的是非常、非常大规模的空头部位。我的猜想是，今年上半年有创纪录的新增空头部位，”Bielski称。

他估计，LME和纽约商品期货交易所(COMEX)新增的部位合计相当于超过400万吨的铜，以目前的价格来看，价值为280亿美元。

Bielski称，有部分部位已平仓，但整体仓位情况仍然非常偏空。

如果中国的铜需求积聚动能，而且需求强劲程度令市场感到震惊，那么可能会引发强烈的空头回补。

“未平仓合约保持在高位，意味着一旦引发，将可能出现更为持久的空头回补，”Standard Bank的分析师Leon Westgate在一份报告中指出。

**价差收紧**

上海期货交易商的近月合约相对于远月合约存在溢价，表明现货需求更为强劲。而在LME，铜价在7月初曾短暂进入逆价差，为八个月来首见。

交易商表示，许多仓位集中于9月和10月到期合约，如果投资者寻求展期，那么就可能出现逼仓。

空头在凭借供应增多来施压市场，因新矿提升产量且原有矿山产出增加。世界最大铜矿Escondida在截至6月底的2013财年度铜产出大增28%。

“铜矿供应显然有了好转...但其导致市场供过于求所需时间可能要长于目前人们的预期，”Natixis大宗商品研究主管Nic Brown说。

Berry称铜价的任何升势都不会延续太久，因中国民间库存增加且铜矿供应升高都将在今年稍后让市场承压。(完)

(编译 杜明霞/王冠中/石冠兰 审校 张涛)

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