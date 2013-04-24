中国经济虽有放缓之忧 铜需求仍强劲--Aurubis

路透汉堡4月23日 - 欧洲最大的铜冶炼公司Aurubis(NAFG.DE)周四表示，中国铜需求继续上升，尽管担心其经济成长正在放缓。

“中国阴极铜需求已明显增加，且随着价格下降需求进一步增强，”Aurubis在一份报告中指出。

该公司称，中国铜库存一直在下降，因为中国保税区仓库的现货铜较伦敦金属交易所(LME)价格升水低于亚洲其他地区。

Aurubis称：“中国保税区仓库的库存尤其在下降。2月末估计在90万吨，但到3月中减少到约85万吨，现在上海的库存可能不到60万吨。”

其并称，据信中国铜加工商库存水平也不高，若业务增多，他们必须增加阴极铜库存。

“中国电缆厂商中约有85%表示3月订单上升，他们的铜需求也因此增加，”Aurubis说。

“整体来看，2013年全球精炼铜供应过剩情况远不如预期的那么严重。因此，铜价也不太可能持续在低位。”

Aurubis还指出，铜价最近下跌后可能寻获支撑，因为几家铜冶炼商减产。(完)

(编译 李爽; 审校 程琳)

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