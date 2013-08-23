中国未来数月铜进口或增加--Aurubis

路透汉堡8月22日 - 欧洲最大铜生产企业Aurubis (NAFG.DE)周四表示，未来几个月中国铜进口料将增加，因中国工业生产复苏，而且新的基建项目开工。

“未来几个月中国进口量料较高，”Aurubis在报告中称，“其中许多是与南美达成的进口合同，届时货物付运将导致8-10月进口量上升。”

Aurubis称，中国7月进口的铜、未锻造铜和铜产品较前月增长8.1%至410,680吨。

期铜周四上扬，此前中国公布的8月制造业数据显示，全球第二大经济体的经济可能正在趋稳，且其对商品的需求可能增加。

Aurubis称，中国工业产量较高将从9月起刺激更大的需求，另外去年宣布的铜消费领域的一些基建项目也已开工。

与此同时，过去一个月全球现货铜矿石加工精炼费用(TC/RC)持稳，因新的矿产项目，矿业生产中断有限及需求温和，使铜精矿供应充足。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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