焦点：肥水不流外人田 中国企业不愿委托外部投行处理并购交易

路透香港8月18日 - 叫车公司滴滴出行本月同意收购优步中国，进而成立一家规模高达350亿美元的公司，然而并购双方都把相关事宜交由内部咨询团队来办理，意味着投资银行失去赚进一笔估计为6,000万美元佣金的机会。

中国科技企业现金充裕且雄心勃勃，但在进行海外收购和投资时，却日益排挤外部咨询机构。根据汤森路透以及Freeman Consulting的数据，去年中国科技企业并购规模增长一倍，接近680亿美元，但相应的投行佣金收入仅增长60%。

对中国企业来说，出钱购买咨询服务仍是个相对崭新的概念，因此他们往往不情愿付出高额咨询费用。发达市场的大型综合企业虽已延揽投行人士组建内部咨询部门，但他们仍会用到外部咨询机构。中国的趋势则是倾向完全交由内部团队--企业管理层认为聘请外部咨询机构的成本大于收益。

一些在亚洲的投行人士私下里也承认，企业青睐内部团队的作法，抢了投行在并购咨询方面的生意，他们希望与中国科技公司的老总们近一步地合作，以便夺回一些业务。但他们指出，从这些公司身上赚钱的机会主要还是集中在现金管理和外汇交易等金融服务，以及这些公司计划上市的时候。

**挖华尔街投行的墙角**

为了组建内部并购和企业融资团队，中国企业一直在挖华尔街投行的墙角。当前一些美国和欧洲大型投行正在削减成本，并收缩亚洲业务。

对于部分不熟悉国际舞台的中国企业而言，这些借鉴来的经验是非常宝贵的。

“随着我们开始在全球扩张，我们的确需要更多能扮演重要角色的国际人才，因为我们需要非常接近企业的董事长，而这位董事长只会说中文，”美国银行亚洲区前科技、媒体与电信业务的负责人郑孝明(Winston Cheng)说。郑孝明在去年被中国智能手机和电动汽车生产商乐视网(300104.SZ)聘为全球企业融资负责人。

据路透对职业社交网站领英的调查显示，最近几个月挖角亚洲投行的中国科技企业包括互联网搜索公司百度(BIDU.O)、搜索和网络安全公司奇虎360科技有限公司。

郑孝明称他已组建了一个45-50人的团队，其中大部分人来自华尔街投行，他还提到，内部团队可节约成本，公司可以更好地控制交易进展。“内部成本肯定比付给投行的咨询费低很多，”他说。

乐视上个月宣布以20亿美元收购美国电视大厂Vizio，这是乐视成立以来最大的一笔收购交易，该公司并未为这一交易聘请投行。

银行业者和猎头表示，离开高调的国际投行职位加入初创科技企业，可能会造成减薪，但获得股票期权以及就业的稳定性可缓解降薪之痛。

“他们(投行人士)对此会十分感兴趣，因为与诸多业务正在萎缩的银行相比，你将加入一个具有成长前景的公司，”猎头公司Robert Walters在香港的金融服务总监John Mullally说。

**精力更集中**

据Freeman Consulting Services预估，以滴滴和优步的交易规模以及投行通常收取的顾问费率计算，双方如果外聘银行，这些银行应该能赚取2,300万-3,000万美元的费用。

但据接近优步的一位消息人士透露，优步方面使用其内部顾问服务，由企业开发副总裁Cameron Poetzscher和首席业务长Emil Michael负责，中Cameron Poetzscher曾在高盛(GS.N)就职近二十年。

滴滴总裁柳青也曾在高盛任职，而阿里巴巴(BABA.N)、百度和京东(JD.O)也都有聘请来自高盛、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)等的高级银行家。

Freeman Consulting的Lam Nguyen称，亚洲企业在进行并购交易方面仍依赖外部顾问，尤其是跨境交易时，但银行家跳槽到快速增长科技客户的数量在日益增多，在中国尤其如此。

“你可能会跟一家顾问很熟，但这家顾问未必会熟悉你想要涉及的所有方面，”乐视的郑孝明说。郑孝明在进入美银前曾在高盛供职七年。

“你需要接洽很多顾问，情况会变得越来越有挑战性。而打造内部的顾问团队，可以获得更具战略性，并且更能聚焦重点的办法和行动，”他表示。

图表：中国的高科技并购交易 tmsnrt.rs/2bwo6xL (完)