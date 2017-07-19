（更正）华人置业过去逾半个月增持恒大股份 持股比例升至5%

（更正标题及内文首段为＂过去逾半个月＂，非＂过去一个半月＂）

路透香港7月19日 - 香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)过去逾半个月再斥资12亿港元增持中国恒大(3333.HK)股份，持股比例已升至约5%的须予披露水平。

华置本月初曾披露，公司在截至6月底的上半年已购入约5.8亿股恒大股份，代价约69亿港元。公司周三称，由今年4月至今已在市场以81亿港元购共约6.552亿股恒大股份，但未有透露平均每股作价。上述81亿港元的总代价包括交易成本。

华置表示，对恒大的整体发展前景充满信心，并指所购股份已计入通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产。

按权益披露规定，持有上市法团5%或以上任何类别带有投票权的股份的权益的个人及法团，必须披露其在该上市法团带有投票权的股份的权益及淡仓。

由今年4月至周二收盘为止，恒大股价累计升幅达1.2倍，大幅跑赢同期恒生指数.HSI约一成的涨幅。

过去华置与恒大曾进行过一些大宗交易，如2015年底，华置以125亿港元的作价出售湾仔美国万通大厦整幢写字楼物业予恒大，当时的交易作价创出香港商厦成交新高。华置允许恒大分期支付收购价，当时恒大只需支持收购价的四成作为定金和首付，其余六成则分六年支付。

去年5月，恒大以逾69.26亿港元减持约5.77亿股盛京银行(2066.HK)股份予华置，相当于盛京银行9.96%已发行股本。其后华置在今年3月又将该批盛京银行股份售予大股东陈凯韵，并一如过去做法，在出售资产后向股东派发特别股息。（完）

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