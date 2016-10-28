中国企业研发支出增幅领先全球 华为首度晋身全球十强--普华永道

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月28日 - 普华永道旗下管理谘询机构思略特发表最新研究显示，中国企业的研发支出增幅领先全球，华为首度晋身全球十强。
思略特周四发表的“2016年全球创新1000强”研究显示，今年共有130家中国企业入榜（2015年为123家），总研发支出达到468亿美元，与去年394亿美元相比增长18.6%，并高于北美地区的8%增幅，欧洲和日本则呈下降趋势。
该项研究特别指出，华为因为未公开上市一直未列入调研范围，但根据华为的年报显示，其于2015年研发支出为596亿元人民币（94.8亿美元），如果列入排行榜，华为将名列中国企业的榜首，居全球研发支出排行榜第9位（2015年为第16位），排在诺华（Novartis）(NOVN.S)和强生(JNJ.N)之间，这也是华为首度进入全球研发支出十强。
而大众(VOWG_p.DE)、三星(005930.KS)、亚马逊(AMZN.O)、Alphabet（Google）(GOOGL.O)和英特尔(INTC.O)跻身研发支出的前五位，其中亚马逊和Google的排名分别跃升了4位和2位。
思略特大中华区数字战略谘询业务主管合伙人徐晋表示，“推动创新已成为国家发展战略，中国企业逐年加大对研发的投入，体现了中国企业正在从成本竞争型向技术创新型转变，依靠技术优势在全球竞争中获得成功。”
研究并显示，今年的排行榜中，阿里巴巴(BABA.N)和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)首次超越中石油(0857.HK)(601857.SS)位列中国排行榜前两位，这也是中石油自2005年以来首次失去第一位宝座。中国电建(601669.SS)和京东(JD.O)首次进入中国创新20强名单，分列第16位和第20位。
全球创新1000强企业是指截至2016年6月底止研发支出最高的1,000家上市公司。根据包括企业和政府方面在内的各类资料来源，全球创新1000 强企业的研发支出总额占全球研发总支出的40%。
研究指出，到2020年时，企业将把绝大多数的研发支出从实体产品转移到软件和服务上，即数码服务，以保持竞争力。从地区看来，北美企业向数码化转型的趋势最为明显，研发占比可望从2010年的15%增加到2020年的24%。而亚洲企业仍以产品为中心，产品的研发占比仅会从2010年的44%稍跌至2020年的40%。汽车和工业品行业在开发新软件方面最为积极。
思略特美国合伙人兼创新及研发专家Barry Jaruzelski表示，全球诸多具影响力的创新企业正处于转型的过程中，转型背后的原因是消费者的期望不断变化且日益苛刻。
“这种变化同时也得益于软件用途的急速完善，包括越来越多的产品开始内置软件和感测器，能够通过物联网(Internet of Things)以可靠并经济的方式实现产品、用家和厂家间的互联，以及云端数据储存的普及。”他说。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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