中国企业研发支出增幅领先全球 华为首度晋身全球十强--普华永道

路透香港10月28日 - 普华永道旗下管理谘询机构思略特发表最新研究显示，中国企业的研发支出增幅领先全球，华为首度晋身全球十强。

思略特周四发表的“2016年全球创新1000强”研究显示，今年共有130家中国企业入榜（2015年为123家），总研发支出达到468亿美元，与去年394亿美元相比增长18.6%，并高于北美地区的8%增幅，欧洲和日本则呈下降趋势。

该项研究特别指出，华为因为未公开上市一直未列入调研范围，但根据华为的年报显示，其于2015年研发支出为596亿元人民币（94.8亿美元），如果列入排行榜，华为将名列中国企业的榜首，居全球研发支出排行榜第9位（2015年为第16位），排在诺华（Novartis）(NOVN.S)和强生(JNJ.N)之间，这也是华为首度进入全球研发支出十强。

而大众(VOWG_p.DE)、三星(005930.KS)、亚马逊(AMZN.O)、Alphabet（Google）(GOOGL.O)和英特尔(INTC.O)跻身研发支出的前五位，其中亚马逊和Google的排名分别跃升了4位和2位。

思略特大中华区数字战略谘询业务主管合伙人徐晋表示，“推动创新已成为国家发展战略，中国企业逐年加大对研发的投入，体现了中国企业正在从成本竞争型向技术创新型转变，依靠技术优势在全球竞争中获得成功。”

研究并显示，今年的排行榜中，阿里巴巴(BABA.N)和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)首次超越中石油(0857.HK)(601857.SS)位列中国排行榜前两位，这也是中石油自2005年以来首次失去第一位宝座。中国电建(601669.SS)和京东(JD.O)首次进入中国创新20强名单，分列第16位和第20位。

全球创新1000强企业是指截至2016年6月底止研发支出最高的1,000家上市公司。根据包括企业和政府方面在内的各类资料来源，全球创新1000 强企业的研发支出总额占全球研发总支出的40%。

研究指出，到2020年时，企业将把绝大多数的研发支出从实体产品转移到软件和服务上，即数码服务，以保持竞争力。从地区看来，北美企业向数码化转型的趋势最为明显，研发占比可望从2010年的15%增加到2020年的24%。而亚洲企业仍以产品为中心，产品的研发占比仅会从2010年的44%稍跌至2020年的40%。汽车和工业品行业在开发新软件方面最为积极。

思略特美国合伙人兼创新及研发专家Barry Jaruzelski表示，全球诸多具影响力的创新企业正处于转型的过程中，转型背后的原因是消费者的期望不断变化且日益苛刻。

“这种变化同时也得益于软件用途的急速完善，包括越来越多的产品开始内置软件和感测器，能够通过物联网(Internet of Things)以可靠并经济的方式实现产品、用家和厂家间的互联，以及云端数据储存的普及。”他说。（完）