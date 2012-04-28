上市公司去年净利增速明显下滑

路透上海4月28日电---中国沪深股市上市公司2011年年报和2012年一季报已披露完毕,中国证券报周六报导,上市公司去年实现净利同比增长11.58%,较2010年同期增速明显下滑;而今年一季度上市公司净利由增转降,同比小幅下滑0.12%.

报导称,包括周五上市的人民网(603000.SS)在内的2,403家上市公司去年共实现净利润19,354亿元人民币,同比增11.58%,较2010年37.34%的增速明显下滑,加权平均每股收益0.534元.

而发布一季报的2,401家上市公司,一季度共实现净利润4,944亿元,同比减0.12%;但上市公司一季度净利润环比增长18.13%,加权平均每股收益0.135元,业绩有止跌回暖之迹象.

此外,在剔除49家金融服务行业公司後,2,354家上市公司去年实现净利润11,870亿元,同比仅增长5.96%.

除金融服务、食品饮料等行业外,其他大多数行业上市公司总体净利润增速均出现下滑,钢铁、电力、航运业上市公司总体净利润增速下滑明显.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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