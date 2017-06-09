调查显示认为美国政府在执法时存在偏见的中国企业占比下降

路透纽约6月8日 - 周四公布的一项调查显示，在美国有业务的中国企业中，认为美国政府在执行规则和实施政策时存在偏见的企业占比较过去几年大幅下降。

不过，据美国中国总商会及其关联机构美国中国总商会基金会的调查，美国外资审议委员会(CFIUS)依然是中国企业的一大顾虑。CFIUS是一个跨部门的委员会，负责以国家安全为由，对国外机构收购美国企业的提议进行审查。

调查显示，在213家回答了一份问卷的中国企业中，有四分之一的企业认为CFIUS的审查具有政治性而且不透明。

虽然对于多数受访企业而言，CFIUS似乎并不是一个主要投资障碍，但在涉及外国机构收购美国上市公司的控股权时，CFIUS的影响就高出正常比例了。

美国中国总商会会长、中国银行美国地区行长徐辰称，中国银行业和企业必须进一步了解美国法律和法规遵从性。

但徐辰周四告诉记者，对于中国投资和中国进入美国市场，还存在很多不信任和误解。

虽然部分企业觉得美国政府在执行规则和实施政策时存在偏见，但65%的企业未遇到这种情况，该比例较上年高出23个百分点。(完)