调查显示认为美国政府在执法时存在偏见的中国企业占比下降

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透纽约6月8日 - 周四公布的一项调查显示，在美国有业务的中国企业中，认为美国政府在执行规则和实施政策时存在偏见的企业占比较过去几年大幅下降。
不过，据美国中国总商会及其关联机构美国中国总商会基金会的调查，美国外资审议委员会(CFIUS)依然是中国企业的一大顾虑。CFIUS是一个跨部门的委员会，负责以国家安全为由，对国外机构收购美国企业的提议进行审查。
调查显示，在213家回答了一份问卷的中国企业中，有四分之一的企业认为CFIUS的审查具有政治性而且不透明。
虽然对于多数受访企业而言，CFIUS似乎并不是一个主要投资障碍，但在涉及外国机构收购美国上市公司的控股权时，CFIUS的影响就高出正常比例了。
美国中国总商会会长、中国银行美国地区行长徐辰称，中国银行业和企业必须进一步了解美国法律和法规遵从性。
但徐辰周四告诉记者，对于中国投资和中国进入美国市场，还存在很多不信任和误解。
虽然部分企业觉得美国政府在执行规则和实施政策时存在偏见，但65%的企业未遇到这种情况，该比例较上年高出23个百分点。(完)
(编译 汪红英；审校 陈宗琦)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。