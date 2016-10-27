中国卤制食品零售商周黑鸭IPO拟筹高至33亿港元--销售文件

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月27日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国领先的卤制食品零售商--周黑鸭国际控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至33亿港元，下月中旬挂牌上市。
文件显示，周黑鸭初步拟发售4.2447亿股新股，招股价区间为每股5.8-7.8港元，集资24.6-33.1亿港元，主要用于扩充和提升现有的加工设施及物流仓储中心、现有门店升级及开设新门店等等。
该公司今天开始路演，预计于11月11日在联交所挂牌上市，联席保荐人为摩根士丹利以及瑞信。
周黑鸭以自家品牌“周黑鸭”从事生产、营销及零售休闲卤制品业务，创办人周氏家族于2002年在武汉开设首间门店，现已覆盖中国40个城市的757间自营门店以及网上渠道。2015年度录得收益24.32亿元，溢利5.53亿元，分别按年增长34%及35%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。