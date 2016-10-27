中国卤制食品零售商周黑鸭IPO拟筹高至33亿港元--销售文件

路透香港10月27日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国领先的卤制食品零售商--周黑鸭国际控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至33亿港元，下月中旬挂牌上市。

文件显示，周黑鸭初步拟发售4.2447亿股新股，招股价区间为每股5.8-7.8港元，集资24.6-33.1亿港元，主要用于扩充和提升现有的加工设施及物流仓储中心、现有门店升级及开设新门店等等。

该公司今天开始路演，预计于11月11日在联交所挂牌上市，联席保荐人为摩根士丹利以及瑞信。

周黑鸭以自家品牌“周黑鸭”从事生产、营销及零售休闲卤制品业务，创办人周氏家族于2002年在武汉开设首间门店，现已覆盖中国40个城市的757间自营门店以及网上渠道。2015年度录得收益24.32亿元，溢利5.53亿元，分别按年增长34%及35%。（完）