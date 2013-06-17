《星岛日报》国足屡创新低 换教练只换汤

(6月17日社评)

国家足球队以大比数输给泰国青年军，激起球迷怒围更衣室，撤换主教练甘马曹的声音响彻球坛。可是，如果不能从国足本身的弊点对症下药，就算撤换教练，都是换汤不换药而已。

这场球赛被形容为国足最严重的奇耻大辱，原因是泰国水平在全球排名，比中国低47位，结果中国队竟然大输5:1。国家足协高层，赛后要每个球员写检讨交代输波原因。一说国足10天打3场友赛，球员太疲累。实际上几场赛事无人打足全场，如果这样都气力不继，体质实在虚弱一点。

另有“打假波”的阴谋论，指国足要踢的不是球，而是人，这人就是教练甘马曹。阴谋论者认为今次球员是施行苦肉计，逼使足协炒他鱿鱼。这种态度是否符合操守，颇堪争议；况且，国家队已经换了多个教练，再换掉一个甘马曹，不等如一了百了。

中国在世界足球坛上表现不济，内地赛事又黑哨假波丑闻不绝。近年中央厉行“反赌扫黑”，中国超级联赛和各地多个球会高层和球员，最重判囚12年，33人终身禁止从事足球活动，25人禁足5年，全球有效。

球坛经过整顿，各地球会赞助商又大洒金钱，本地球员都有机会获得数百万元年薪。以球会为单位，这两年都有球会在亚足联冠军联赛中晋身八强，就算对日韩球会强队都互有胜负。

为甚么球员为球会作赛表现神勇，为国家队效力表现却如此不济？一种说法是教练问题尚在其次，主要是球会和球员的私心，效力国家队的金钱得益远不及效力球会。中国足球坛在物质方面不虞匮乏，但是金钱不是一切，在精神文明方面还需要多下工夫。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。