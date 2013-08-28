中国家电生产商向渠道发力 绕过零售商求生存

焦点：“习特会”讨论贸易和朝鲜问题 双方均表示取得进展
路透佛罗里达棕榈滩4月7日 - 美国总统特朗普周五与中国国家主席习近平会晤时，敦促中国在遏制朝鲜核项目，和帮助降低美中贸易逆差方面做更多工作，而在选举时尖锐的反中国语气有所淡化。
路透香港8月27日（记者 Donny Kwok） - 海尔电器(1169.HK)等中国白色家电生产商正在向分销领域发力，并进军物流和电子商务，以提高利润率。
这种战略变化料冲击苏宁云商(002024.SZ)和国美电器(0493.HK)等零售商。经济增速放缓以及消费者更加节俭且熟谙网购，导致家电行业激烈的竞争进一步加剧。中国是全球最大的家电市场，市场规模达890亿美元。
第一上海证券首席策略师叶尚志表示：“生产商进入电子商务和物流分销已经成为常态，目的是增强客户的网上购物体验，以及避免利润被中间商侵蚀。除了占据市场份额的目的之外，更多的是为了在竞争激烈的市场中生存下去。”
中国家电生产商原本已面临人力和运营成本的上升，他们正在与分销商和购物网站争夺同一群消费者，这些消费者大体而言不愿意为国产品牌支付高价。
分销商往往通过打折和提供消费贷款等方式进行竞争，这些方式会削减整个行业的利润率。2012年，排名第二的分销商国美电器录得亏损。
海尔、美的电器000527.SZ和海信科龙(000921.SZ)等生产商正奋起反击。
控制分销和电子商务的益处很明显：生产商可以扩张到巨大的内陆地区，那里将贡献其业绩增长的多数动力，但又不需要开新店或与零售商分享本就微薄的利润。
咨询机构Euromonitor的数据显示，家电是中国经济的重头戏，未来两年市场规模料增长约五分之一至1,050亿美元。
电子商务也在蓬勃发展，未来两年消费者通过网络购买的家电货值料接近翻倍至2,575.4亿元。
美的电器、海信和格力电器(000651.SZ)已经对投资者表示，他们希望进军分销和电子商务，不过目前来看，海尔似乎是步子迈得最大的。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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