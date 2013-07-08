平安保险买下伦敦保险市场Lloyds of London地标建筑

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透伦敦7月8日 - 中国平安保险(601318.SS)已以2.60亿英镑(3.87亿美元)买下伦敦保险市场Lloyds of London的地标建筑，这是预期中国企业在伦敦进行一系列地产交易的第一宗交易。
第一太平戴维斯(Savills)(SVS.L)周一在一份声明中称，由德国商业银行(CBKG.DE)旗下Commerz Real管理的一家德国基金，将该建筑出售给平安保险。
买方的身分并未正式公布，但数个知情消息人士均指出是平安保险。
关于中国企业投资海外地产的法规限制松绑，料使寻求买进伦敦和巴黎及法兰克福等欧洲城市知名地产的资金大增。(完)
(编译 王冠中; 审校 王洋)
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路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。