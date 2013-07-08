平安保险买下伦敦保险市场Lloyds of London地标建筑

2012年9月26日在伦敦拍到的伦敦保险市场Lloyds of London的地标建筑。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦7月8日 - 中国平安保险(601318.SS)已以2.60亿英镑(3.87亿美元)买下伦敦保险市场Lloyds of London的地标建筑，这是预期中国企业在伦敦进行一系列地产交易的第一宗交易。

第一太平戴维斯(Savills)(SVS.L)周一在一份声明中称，由德国商业银行(CBKG.DE)旗下Commerz Real管理的一家德国基金，将该建筑出售给平安保险。

买方的身分并未正式公布，但数个知情消息人士均指出是平安保险。

关于中国企业投资海外地产的法规限制松绑，料使寻求买进伦敦和巴黎及法兰克福等欧洲城市知名地产的资金大增。(完)

(编译 王冠中; 审校 王洋)

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