中资保险公司将更多以发行股票而非债券的方式融资--惠誉

路透北京12月3日电---评级机构惠誉称,由於部分中国的保险公司的债券发行规模已经快达到监管机构规定的额度上限,预期中国的保险公司将日益青睐于发行股票而不以发行债券方式支持增长.

惠誉最新发布的报告称,虽然股票发行的融资成本更高,但发行股票能降低保险公司对承保利润,或资本市场波动性恶化的敏感度.

"保险公司对股票发行日益增长的兴趣表明,中国的保险公司举债融资的趋势将发生改变."报告称.

中国证监会的统计数据显示,中国非寿险和寿险行业在2009年至2012年第四季度初发行的次级债总额达1,702.7亿元人民币.

过去只要保险公司所发债券期限超过五年,监管机构允许这些公司将次级债纳入偿付能力充足率的计算中.但是,中国证监会在2011年10月开始对次级债发行规模进行限制,导致更多的保险公司,特别是财务杠杆率较高的保险公司开始转向发行股票来为扩张提供资金.

中国最大财产保险公司的控股公司--中国人保集团(1339.HK)上周五确定其在香港首次的公开发售(IPO)以接近招股价区间下限定价,集资240亿港元(约31亿美元).为香港两年多以来最大宗IPO活动.(完)

--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯

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