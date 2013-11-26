中国投资者为亚洲对冲基金注入强心剂

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港11月26日 -资金匮乏的亚洲对冲基金可能抓到了苦盼多年的救命绳--来自中国的投资者，他们当中愿意拿出一大笔钱来冒险的不乏其人。

这一新的资金来源可能改变对冲基金行业的游戏规则，该行业一直依赖欧美基金的资金流动。

这可能也代表了中国海外财富动向的转折点，作为世界第二大经济体，中国对境内外投资的取向已更为灵活。

行业消息人士称，直到近期，中国资金还并不显眼。但根据消息人士提供的信息计算，今年香港有超过六家主要在大中华区投资的企业，向内地投资者融资至少5亿美元。

亚洲对冲基金今年以来的强劲表现，以及中国的市场化改革和高收益理财产品难以为继，均是激发中国投资者兴趣转向的原因。

这些投资者包括亚洲最大对冲基金高瓴资本(HillhouseCapital)创办人张磊，还有至少一家上市企业--紫金矿业(601899.SS)也成立基金，提供1亿美元资本。

“亚洲对冲基金以固有资金形式历经一段非常长的黑暗期之后，终于见到了曙光，”德意志银行另类基金服务销售的亚太地区主管JayMoghe说。

“来自中国的投资，可望帮助这个行业持续迈向复苏。”

虽然全球大多数对冲基金行业已从金融危机中恢复元气，但亚洲对冲基金却并非如此--到去年为止，不但绩效还很糟糕，而且也受规模太小的束缚。

在超过三个季度的时间中，基金的管理规模不到1亿美元，无法吸引到美欧大型机构投资者如养老基金的青睐。

根据行业追踪机构Eurekahedge的资料，到9月底为止，亚洲对冲基金资产管理规模(AUM)为1,410亿美元，仍比金融危机前水平低了五分之一，仅占全球整体规模的7%。

浏览图表：

规模太小无法吸引机构投资者：link.reuters.com/ver74v

大中华地区基金及亚洲同类型基金之AUM比较：link.reuters.com/har74v

亚洲与中国基金回报率比较：link.reuters.com/wer74v

**大举押注**

行业观察人士称，亚洲对冲基金管理的资产规模需增至约2-3亿美元，才能吸引机构投资者的资金。为达到这一规模，亚洲对冲基金首先得获得富有散户和富裕家族投资公司等投资人的资金。

但亚洲投资者迄今却没有填补这一缺口。

日本拥有的富人数量在全球排名第二，理应是此类资金的天然来源，但行业专家称很多日本投资者甚至不愿投资证券，而常常仅把财富存在银行。

Rogers Investment Advisors驻东京主管EdwardRogers称，投资对冲基金的几乎都是大型美国和欧洲基金，他们寻求本土基础资产以外的更多元化投资。

但中国富人并无类似途径来接近发达国家的散户储蓄，以及日本、韩国和台湾的投资行业。消息人士称，这激发他们关注对冲基金，当他们决定行动时，则偏向与已建立个人关系的当地经理人合作。

中国百万富翁的数量只是日本的三分之一，但部分人士似乎愿意大举押注。根据Capgemini和RBC WealthManagement的报告，2012年中国的百万富翁约有64.3万人。

消息人士表示，投资亚洲对冲基金的少数几个亚洲百万富翁通常只拿出几百万美元，而来自中国的资金则往往有更大的帮助。在某些时候，一位投资人就能够出资逾5,000万美元，这足以建立一只对冲基金。

对冲基金平台SinoPac Solutions的执行长SteveBernstein对路透称，上周他与两家中国内地的家族理财机构会面，后者寻求在驻香港的基金中总共投资至少3,000-3,500万美元。

不过部分市场人士呼吁保持警惕，称资金流出中国很大程度上仍是灰色区域。一旦当局有反对资金外流的迹象，中国的富人们可能很轻易就撤离对冲基金投资。

资金除了流入现有基金外，也为部分曾在知名全球对冲基金工作、目前渴望自立门户的资金经理人带来机遇。

**有利因素**

新资金流出还受到数据鼓舞。今年前10个月，聚焦中国的长期/短期股权对冲基金表现较MSCI明晟中国指数.MSCICN高出近16%，为五年以来最佳表现。

据Eurekahedge称，投资大中华区的资金10月份增至129亿美元，创历史新高，也较危机前顶点高16%。

在过去几年，中国的改革放宽了一些投资规定，也为投资提供了有利条件，这一趋势料将持续。中国本月稍早表示，市场将在经济中发挥决定性作用。

分析师还称，中国资本或在未来几年向区域性基金分散，尽管中国资金经理人还将继续占据最大份额。

“如果展望未来五到十年，结合中国外汇管理进一步放宽，我们将更清楚地看到资本从中国境内大量流出，”美银美林亚太机构经纪业务主管Graham Seaton表示。(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/王翔琼/朱晓军；审校 屈桂娟)

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