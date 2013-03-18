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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 18日 星期一 10:42 BJT

中国成全球第五大武器出口国

斯德哥尔摩国际和平研究所称，中国取代英国成为全球第五大武器出口国，巴基斯坦是其主要出口目的地。2008-2012年，中国武器出口量较之前五年增162%，在全球武器贸易中所占比重从2%升至5%。美国(30%)排名第一，俄罗斯(26%)、德、法分别排在第二、三、四位。路透

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