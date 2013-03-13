《Home专栏》中国金属生产商2013年初增产

(本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 程琳/王兴亚/张若琪

路透伦敦3月12日 - 根据中国国家统计局最新公布的数据，中国基本金属生产商2013年初在提高产量。

对铝来说，这只是延续长期以来的一个趋势，不过之前几个月产量增幅有所下降，将让市场更加担心这个原本库存就很高、且系统性生产过剩的行业。

其它诸如铜之类的基本金属，年率化产能利用率则明显加速上升，锌很可能在今年完全扭转趋势。

**镍--产量激增警讯**

现在说多数分析师都不爱用中国统计局的金属产量数据，一点都不偏颇。

这并不是因为农历春节假期时间年年不同，导致同比比较存在困难。

中国国家统计局公布的是1、2月合并数据，至少理论上讲可以消除春节时间差异的影响。

更主要的原因在于该数据长期以来都在攀升，而且很难加以解释，同时统计局还喜欢不声不响的对历史数据做出重大修正。

近期公布数据中一个很好的例子就是中国镍产量突然增加，2月增长153.5%，1月和2月合计增长165.8%。

两个月时间真有如此大的产量增幅吗？

这个数据意味着去年12月到今年前两个月之间，同比增幅折合年率为36万吨。

如果这是以可比基础搜集的数据，其可靠性就要大打折扣。事实上，是统计局改变了统计方法。

但新方法具体纳入了哪些内容？

撩人眼目的是，这个由此推出的增长年率非常接近部分分析师估计的中国含镍生铁产量。含镍生铁目前为止尚未计入统计局的精炼镍产出数据。

当然这纯属推测。在官方统计人员透露一些背景之前我们无从了解真相。

但抛开其产量激增警讯不谈，多数观察人士都乐于用这个产量数据反映出的基础趋势，来说明中国金属业现状。

**铝**

对于铝而言，趋势再度加速上行。

1-2月累计铝产量较上年同期增长15%，至351万吨。

这创下2010年以来最快增速。另外，2月产量折合成年率为2,255万吨，刷新纪录高位。

官方数据暗示，今年前两个月全国铝产量年率增长234万吨。

这可能有些高估，但数据中隐含的1月产能利用率，事实上非常接近国际铝业协会(IAI)公布的中国有色金属工业协会的数据。

此外，谘询公司AZ-China的分析师预计今年将有430万吨的新增产能，主要源自西北部省份启动新一代炼厂。

与此相对，其他地区传统的铝生产中枢成本更高的老旧产能可能关闭，意味着今年实际产能利用率面临双重影响。

不过，目前而言，今年初中国铝生产确实似乎已经拧紧发条。

**铜**

今年精炼铜产量增加同样在广泛预期之中，根据是炼厂具有新增精炼能力以及2012年后期原材料进口加速。

去年八月开始铜精矿进口大增，因铜矿供应在数年持续低迷后出现改善。

同期中国精炼铜产量相应地加速增长。

2013年前两个月铜产量增加11.9%，为2010年来最快增速。

2月产出折合成年率为630万吨，不及去年11月及12月。但那两个月连创历史纪录，如果在相关背景下看待最新数据，去年中期以前，仅有一个月全国产量超过600万吨，是在2011年8月。

趋势似乎证实了一个重大转变，亦即中国对全球其他地区铜业的影响，正从原本的进口精炼铜转向进口原材料。

中国距离精炼金属自给自足还很远，这方面的进口将继续成为全球贸易流动的一大特征，但程度不一定赶上历史水平。

**锌/铅**

原材料情势的变化，或许也是中国精炼锌产出趋势改变的原因。

中国的锌生产商去年的产量削减了5.6%，这对之前一路成长的行业而言，是前所未见的发展。

需求和价格疲弱，副产品获利能力偏低，加上不合算的加工精炼条件，缺乏经济效益使得业者缩手。

综合这些状况，使中国对全球其他地方的精炼锌需求减少。去年中国进口194万吨(散装重量)，远少于2011年的294万吨。

那导致其他地方精炼锌库存增加，这也是今年合约加工费大幅上升10%至每吨210.50美元的主因。

虽然中国锌市场和全球其他地方有一些类似的地方，但精炼加工费用趋于有利冶炼商，料将对中国生产商造成影响。

确实，今年1-2月精炼产量呈现一股趋势变化，相比去年上升1.7%，这是逾一年来行业首次出现恢复增长动能的迹象。

与此同时，1-2月中国精炼铅的产量则增加11.1%，相较去年9.3%的增速，成长率有相对强劲的提昇。

**锡**

另一方面，中国的精炼锡产量似乎和整体趋势相反，1-2月产量和去年相比下降1.6%。

这与去年低增长至无增长的整体趋势一致，反映出终端需求不振，及倾向自国际市场进口较低廉精炼锡的趋势。

2012年精炼锡进口量激增32%，至31,300吨，从1月进口2,500吨看不出有任何明显的放缓迹象。

但很难妄下太多确切的结论，因为去年的产量数据包括一次性的增加，使数据受到干扰。

去年11月的产出似乎较上年同期激增177%，至创纪录的35,400吨。

除此之外，几乎没什么增加。

国家统计局公布2012年产量的数据为14.8万吨，必然包含对先前12个月数据的各种修正。

然对于修正幅度和确切的期间，仍一如以往地无人确知。(完)

(译文审校 张明钧)

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