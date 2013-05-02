沪深两市上市公司一季度整体净利增长约一成--报载

路透上海5月2日 - 中国沪深股市上市公司2012年报和2013年一季报披露完毕，上海证券报的统计显示，去年上市公司净利同比持平，而今年一季度整体净利增长约一成，但在经济弱复苏格局下，非金融类公司整体业绩同比增长不到4%。

上证报周四的报导指出，2,491家上市公司去年合计实现营业收入24.61万亿元，净利润1.96万亿元，可比公司总营收同比上升7.77%，净利润水平与上年持平。

此外上市公司今年1-3月实现营业收入6.07万亿元，净利润5,514亿元，按可比数据计算，同比分别增长7.83%、10.27%。 不过在剔除金融板块后，上市公司今年一季度净利润同比上升幅度仅为3.23%。

非金融类行业方面，今年一季度，钢铁、公用事业、化工等行业板块的整体业绩都实现了同比提升，尤其是钢铁、电子、家电、食品饮料、商贸、医药等六大行业整体业绩同比、环比出现了双增。(完)

(发稿 边竞 审校 黄凯)

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