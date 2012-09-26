沪综指收跌1.2%至44个月新低

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透上海9月26日电---中国股市沪综指周三收挫1.2%,创44个月收盘新低.分析师指出,经济前景依旧低迷,盘中观望气氛较浓,而创业板限售股解禁在即,中小市值个股跌幅明显,成为大盘新一波做空力量,沪综指尾盘一度失守2,000点整数关口.
沪综指.SSEC收报2,004.172点,跌25.121点,或1.24%,此前收盘低点为2009年1月23日的1,990.65点;盘中最低至1,999.484点.今日沪市A股成交金额为383亿元人民币,再创逾三周低位,上日为384亿元.
"趋势还是没有改变,创业板解禁就要来了,让人更加担忧."长江证券分析师宋中庆指出,"大盘何时止跌还不知道,2,000点只是心理关口,跌破不跌破没有任何意义."
至10月30日,创业板将满三周岁,首批上市的28家公司控股股东及实际控制人持有的限售股将解禁,解禁总量达36亿股.据国内媒体此前预计,这批解禁股的总市值达500亿元左右.
创业板综合指数.CHINEXTC收跌3.099%,拖累深综指.SZSC收盘亦下跌2.241%,报816.790点.
沪深300指数.CSI300收跌1.14%,报2,184.891点.沪深300指数10月合约尾盘报2,199点,跌1.04%,成交量为454,680手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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