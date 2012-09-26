沪综指收跌1.2%至44个月新低

路透上海9月26日电---中国股市沪综指周三收挫1.2%,创44个月收盘新低.分析师指出,经济前景依旧低迷,盘中观望气氛较浓,而创业板限售股解禁在即,中小市值个股跌幅明显,成为大盘新一波做空力量,沪综指尾盘一度失守2,000点整数关口.

沪综指.SSEC收报2,004.172点,跌25.121点,或1.24%,此前收盘低点为2009年1月23日的1,990.65点;盘中最低至1,999.484点.今日沪市A股成交金额为383亿元人民币,再创逾三周低位,上日为384亿元.

"趋势还是没有改变,创业板解禁就要来了,让人更加担忧."长江证券分析师宋中庆指出,"大盘何时止跌还不知道,2,000点只是心理关口,跌破不跌破没有任何意义."

至10月30日,创业板将满三周岁,首批上市的28家公司控股股东及实际控制人持有的限售股将解禁,解禁总量达36亿股.据国内媒体此前预计,这批解禁股的总市值达500亿元左右.

创业板综合指数.CHINEXTC收跌3.099%,拖累深综指.SZSC收盘亦下跌2.241%,报816.790点.

沪深300指数.CSI300收跌1.14%,报2,184.891点.沪深300指数10月合约尾盘报2,199点,跌1.04%,成交量为454,680手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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