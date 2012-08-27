沪综指收跌1.7%至近43个月新低

中国发布十三五食品药品安全规划 坚持最严厉处罚、最严肃问责--国务院
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透北京8月27日电---中国股市沪综指周一收挫1.7%,创近43个月收盘新低.温家宝总理周末对当前宏观经济形势的言论加剧市场忧虑,令大盘跳空低开低走,个股全面下挫.
分析人士称,从先行指标中难以看到上市公司业绩短期内能出现拐点,市场信心疲弱不堪,预计近期大盘将继续下行考验2,000整数关口.
沪综指.SSEC收报2,055.708点,跌36.396点或1.74%,创下2009年2月2日2,012点以来收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,上日为496亿元.
山西证券分析师杜亮表示,上市公司二季度业绩多低於预期,对市场预期形成负面影响;同时,根据PMI、发电量、水泥钢铁等工业品产量数据看,三季度上市公司业绩仍未见好转迹象,整体市场拐点也难以出现.
经济持续低迷导致中国工业企业利润同比持续下降.国家统计局此前公布,前七月全国规模以上工业企业实现利润26,785亿元人民币,同比下降2.7%,降幅较前六月的2.2%进一步扩大.
"短期跌破2,100点指数关口,悲观情绪加重.若市场在本周不能有效反抽,那麽徘徊越久,2,000整数关口的支撑力度就越弱."他表示.
中国国务院总理温家宝表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.
券商保险板块周一领跌大盘.大额限售股解禁的广发证券(000776.SZ)放量跌停;中国平安(601318.SS)跌近5%至38.87元.
沪深300指数9月合约尾盘报2,252.8点,下滑1.87%,成交量为304,606手.(完)
--发稿 李然/苏丹; 审校 曾祥进
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