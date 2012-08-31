沪缩指缩量续创43个月收盘新低

路透北京8月31日电---中国股市沪综指周五小幅收跌,再创近43个月收盘新低.尽管受商业保险机构获准承办城乡居民大病保险消息刺激,保险股继续反弹,但仍难挽大盘颓势.在中国8月PMI公布前,且美联储主席伯南克讲话在即,场内谨慎观望气氛浓重,致上海A股成交额创出44个月来新低.

分析人士认为,在消息面政策面缺乏题材的情况下,市场信心维持弱势,短期下试2,000点可能性仍然较大.

沪综指.SSEC收报2,047.522点,下跌5.063点,或0.25%;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额352亿元人民币,较上日507亿元大幅缩水逾30%,创2008年12月31日334亿元以来最低水平.

8月份沪综指累计则下跌2.67%,为连续第四个月下跌.

华泰证券分析师周林称,国内经济前景担忧仍然主导着市场情绪,政策又没有作为,市场信心低迷.从汇丰PMI初值来看,8月PMI终值也好不到哪去,预期後期市场还是会维持弱势,短期还要再创年内新低.

接受路透调查的17位分析师预估中值显示,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)料将回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.

美联储主席伯南克将於1400GMT在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员非正式年会上讲话,主题为"危机以来的货币政策".市场拭目以待伯南克能否给出任何有关进一步购债的暗示.

多部门周四公布城乡居民大病保险工作指导意见,从城镇居民医保基金、新农合基金中划出一定比例或额度作为大病保险资金,由政府招标选定商业保险机构承办并自负盈亏,遵循收支平衡、保本微利的原则.

受此消息激励,今日保险股继续反弹,其中中国内最大保险公司--中国人寿(601628.SS)收盘劲扬3.12%

沪深300指数.CSI300收低0.29%,报2,204.868点.沪深300指数9月合约收盘报2,216点,跌0.4%,成交量为356,770手.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。