《文汇报》：A股能否见底 健全制度是关键

12月6日社评

受中央政治局会议定调明年经济发展影响,A股昨日大幅反弹,带动港股升470点创一年新高.然而,A股市场能否摆脱持续寻底、背离经济形势的现象,仍需透过加强市场制度监管,培育出一个健康发展的股票市场,以挽回投资者对股票交易的信心.

A股市场过去已多次寻底,沪综指上周更跌穿2,000点水平.不过,中央政治局会议提出“稳中求进,开拓创新,扎实开局”的12字方针,更传递明年经济政策6大讯号,包括保持宏观经济政策连续性和稳定性、扩大内需消费投资,以及积极稳妥推进城镇化等目标.受惠于中央经济政策越趋明确的消息,A股市场受刺激反弹,港股在热钱流入和趁低吸纳下借势飙升.

A股市场今次受政策消息刺激反弹,但政策效应过後,A股市场能否健康发展,仍需视乎股票市场制度是否健全,为投资者提供信心.从多个经济数据来看,中国经济正在复苏,然而中国股市过去4年持续低迷,中国投资者对A股市场失去信心,沪深两市成交持续低迷,成为全球最熊股市.

近10年来,中国经济总量增长了4倍,A股市场目前点位还不到2001年的高点.虽然A股在过去10多年来,流通市值大增,然而部分企业不顾投资者利益,圈钱图利,发行新股募集的资金,并无用於上市公司业务发展,未为投资者带来回报.投资者在欠缺公平机制的市场内,投资收益饱受企业内幕人员侵吞,投资者未能保障投资收益,以致股市信心难以恢复.

股票市场制度存在不足,不但侵害了广大投资者利益,更破坏了中国公司正常集资扩充业务的渠道,逐步丧失发展和融资空间,削弱了投资带动内需的效用.事实上,只要宏观基本经济因素保持良好,股市还有进一步上扬的空间,企业盈利仍会见底反弹.

A股市场仍需发展完善,面对过去的制度流弊,有关当局对企业的圈钱行为需大力整治,严格控制企业配售新股的过程,完善法规制度,同时应加强打击内幕交易,彻查涉事人员和公司账目,避免投资者利益受损,尽快恢复投资者信心,令股票市场重回健康发展的正轨. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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