中国A股清明节後迎来“太阳雨”

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 消息面利多利空参半
* 政策效应短线可显现
* 大盘中长期走势仍需待经济转好
作者 林琦
路透上海4月5日电---在清明节小长假後,中国股市周四迎来一场"太阳雨".在长线投资者规模将扩大等利好普照下,沪综指盘中反弹幅度超过1%并站上五日均线,但期间亦难掩银行业垄断或被打破等"冷雨"侵袭,显示对大盘表现仍不能过於乐观.
业内人士并指出,中国宏观经济前景扑朔迷离,货币政策欲松仍紧,股市中线上涨动力仍不足,大盘近期仍将处於震荡格局.
"大盘主要受政策面影响,蓝筹股表现出强势.如果不是银行股被压着,大盘还能涨得更多."银河证券资深分析师任承德表示,"未来股市将有一个结构性变革.现在蓝筹股估值很低却没人做,监管层就是要把资金引到蓝筹股上去."
因国定假日,A股市场周一至周三休市.节假日期间,政策消息面并不平静,利多利空参杂,如合格境外机构投资者(QFII)扩容,新股发行改革启动,货币政策放松风声再起等利多因素;不过相伴而来的也有海外股市和大宗商品重挫,银行业垄断或被打破将有损银行股高盈利局面等利空消息.
沪综指.SSEC周四午盘报2,292.44点,涨1.31%.节前一周,因担忧中国经济弱於预期,该指数累计下跌3.7%,创三个半月最大单周跌幅.
证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度500亿元人民币.这意味逾3,600亿元资金将在未来几年逐步进入中国资本市场,目前QFII帐户总资产规模达2,656亿元,其中股票占四分之三.
上周末,中国证监会就新股发行体制改革方案向社会徵求意见,改革措施包括,增加新上市公司流通股数量,取消现行网下配售股份三个月的锁定期,扩大新股询价对象范围和配售比例等.而央行货币政策委员会第一季度例会上提到"引导货币信贷适度增长",时隔一年央行再度提及这段表述,释放出货币政策微调预调信号.
不过随着美联储(FED)对新一轮量化宽松政策(QE3)的支持度下降,周三海外大宗商品普遍大跌,伦铜大挫3%,国际油价跌逾2%,美国期金重挫约3.5%.而海外股市表现亦较弱,欧洲股市跌至两个月低位,美股亦全面下跌.
**政策引导,效应慢热**
国泰君安首席策略分析师钟华指出,大盘前期连续下跌後,本身就有技术性反弹的需要;而且在目前的低位,政策面利好比较容易刺激大盘上涨.
"政策面的意图还是明显的,希望大家更注重价值投资,"他说.
水泥等蓝筹股周四应声上涨,海螺水泥(600585.SS)午後报16.50元,涨4.56%;券商股亦表现神勇,中信证券(600030.SS)报12.20元,涨5.26%,盘中一度涨停.
任承德认为,从新股发行制度改革方向来看,抑制新股投机、降低新股发行市盈率已是非常明显.监管层是下定决心要整治中小板和创业板估值偏高的顽疾,将资金引导至蓝筹股这片"洼地".
他认为,将来的格局是新股大量地发,蓝筹股托底,小盘股市盈率降下来,"蓝筹股跌不动的话,大盘也就跌不下去,大家也没必要去担忧(股指)创新低."
不过,俗话说"病去如抽丝",A股市场的投机气氛并不那麽容易消除,需要创造更多的财富效应来吸引资金流向蓝筹股.
信达证券研究所副总经理刘景德指出,短期而言,QFII扩容等利好确实会刺激大盘和蓝筹股,但目前国内偏紧的资金面下,蓝筹股行情很难发动,题材股可能仍会活跃,大盘总体难脱震荡格局.
中信证券周四晨会报告认为,仍审慎看待二季度行情,市场面临的大背景依然是经济处於衰退後期,大家需要继续谨慎观察,指数波动幅度将加大,以结构性机会为主.
占据市场最大权重的银行股周四却是低迷不振,温家宝总理关於要打破银行业垄断的表述,令现有的大型银行股将面临经营压力.
中国总理温家宝还剩下一年任期,他在周二表示,"关於融资成本,其实我这里坦率地讲,我说我们银行获得利润太容易了.为什麽呢?就是少数几大家银行处於垄断地位,只能到它那儿贷款才贷得来,别的地方很困难."
全球市值最大的银行--工商银行A股(601398.SS)午盘报4.27元,跌1.39%.业内人士指出,目前尚未有具体的"反垄断"政策动向,但允许民间资本进入金融业及利率市场化改革已呼之欲出,预示着银行业的竞争压力可能加大.(完)
--审校 张喜良
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