9日盘後分析：当前投资者操作策略

今日A 股市场全天呈现低开低走的态势，前两日尾盘拉升的好戏未能再度演绎。受到一二线蓝筹集体调整的拖累，沪综指今日大幅走低，直接退守2400点关口，最终尾盘报收於2408.59，大跌1.65%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A 股市场全天呈现低开低走的态势，前两日尾盘拉升的好戏未能再度演绎。受到一二线蓝筹集体调整的拖累，沪综指今日大幅走低，直接退守2400点关口，最终尾盘报收於2408.59，大跌1.65%。

从技术层面分析，经过连续的反弹後，随着股指运行至前期高点和年线附近，套牢盘压力骤增，在量能水平不变的情况下，突破前期成交密集区具有一定的难度，反弹如要继续势必要经过充分的震荡换手，才能突破技术压力。

从今日盘面观察，相比于前期，个股活跃度明显下降，不过在权重股普遍低迷的背景下，今日市场依然不乏热点和涨停个股。包括ST股在内，两市共有17只个股逆势涨停，说明在大盘蓝筹暂时缺乏增量资金推升的情况下，场内资金并未因此而沉寂。

笔者认为，多重压制因素下，股指上涨动能明显减弱，在突破前期密集成交区前，必须要经过充分震荡换手。

近期操作策略从政策面、资金面和基本面来看，现阶段这三大因素没有明显转向的迹象，因此预计短期内市场仍将维持宽幅振荡的格局，因此策略上以高抛低吸为主，在箱体内进行波段操作是近期提高收益率的较好办法。在行情演绎的过程中，我们要重点关注以下几方面的情况，这些因素的变化将直接改变市场的博弈格局。

首先，政策的变化。其次，基金的赎回情况。最後，短期的调整还没有改变市场中期向上的局面，在这过程中倒是挖掘潜力品种的机会，例如业绩预期。（完）

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