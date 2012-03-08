沪综指收升逾1% 银行等权重股走稳

路透上海3月8日电---中国股市沪综指周四收盘涨逾1%.分析师指出,隔夜美股反弹令A股压力减轻,而且大盘连跌三天后抛压有所减弱,金融等权重股走稳,引发一些技术性买盘入场.

沪综指.SSEC收报2,420.276点,涨25.482点,或1.06%;今日沪市A股成交金额为930.7亿元人民币,上日为915.1亿元.

信达证券研发中心副总经理刘景德指出,"今天主要还是技术性反弹,前几天跌的较深,20日均线守住後,大盘股如银行股有止跌迹象,大盘跌不动了,就反弹一把."

他并称,大盘短期内仍会维持震荡走势,2,500-2,530点一带有较大的压力;大家也在等待周五公布的经济数据能否带来更多的指引.

周五国家统计局将公布2月中国工业品价格指数(PPI)、居民消费价格指数(CPI)、工业增加值和社会消费品零售总额等关键数据.

美国股市周三终止三天跌势收升,扳回部份近期跌幅,因此前ADP报告显示美国2月民间就业人数增幅多於预期.周二美股则大跌,创下近三个月来表现最差的一天.

深交所周四起执行新股上市首日临时停牌新政,今日上市的博雅生物(300294.SZ)和蓝英装备(300293.SZ)均因换手率超过50%被临时停牌,分别收在38.8元和32.2元,较发行价分别上涨55.2%和29.84%.

沪深300指数3月合约尾盘报2,638点,涨0.87%,成交量为333,280手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。