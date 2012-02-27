沪综指连续第七日收涨 汽车板块涨幅大

路透北京2月27日电---中国股市沪综指周一连续第七日收涨,刷新近三个半月新高;汽车类股受工信部发布公务用车选用车型均为自主品牌消息提振大涨.当日A股成交额亦创下逾10个月来高位.

分析人士认为,场外资金继续回补,再度确认了市场回暖格局.尽管中期上行趋势还未结束,但短期震荡过程则仍需谨慎.

沪综指.SSEC收报2,447.057点,涨7.429点,或0.3%,刷新去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额继续放大至约1,443亿元人民币,为去年4月21日1,470亿元以来新高.

湘财证券分析师徐广福称,今日市场受到汽车板块提振,量能亦持续放大,投资者敢于高位追涨.不过由於2,500点仍面临较大阻力,市场短线料将出现高位震荡走势.

中国工业和信息化部近日发布2012年度党政机关公务用车选用车型目录徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.

东风汽车(600006.SS)、江淮汽车(600418.SS)和亚星客车(600213.SS)均触及10%的涨停板.

沪深300指数3月合约尾盘报2,665.6点,涨0.85%,成交量为335,315手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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