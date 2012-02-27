沪综指连续第七日收涨 汽车板块涨幅大

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京2月27日电---中国股市沪综指周一连续第七日收涨,刷新近三个半月新高;汽车类股受工信部发布公务用车选用车型均为自主品牌消息提振大涨.当日A股成交额亦创下逾10个月来高位.
分析人士认为,场外资金继续回补,再度确认了市场回暖格局.尽管中期上行趋势还未结束,但短期震荡过程则仍需谨慎.
沪综指.SSEC收报2,447.057点,涨7.429点,或0.3%,刷新去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额继续放大至约1,443亿元人民币,为去年4月21日1,470亿元以来新高.
湘财证券分析师徐广福称,今日市场受到汽车板块提振,量能亦持续放大,投资者敢于高位追涨.不过由於2,500点仍面临较大阻力,市场短线料将出现高位震荡走势.
中国工业和信息化部近日发布2012年度党政机关公务用车选用车型目录徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.
东风汽车(600006.SS)、江淮汽车(600418.SS)和亚星客车(600213.SS)均触及10%的涨停板.
沪深300指数3月合约尾盘报2,665.6点,涨0.85%,成交量为335,315手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。