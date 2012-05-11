沪综指收跌 经济数据令大盘受压

路透北京5月11日电---中国股市沪综指周五缩量收跌,当日公布的经济数据显示国内经济依然疲弱并不容乐观,压制大盘下行.分析人士指出,近期成交量持续萎缩,市场观望气氛浓厚,短线有继续调整空间,未来中期走向则有待实体经济的好转.

沪综指.SSEC收报2,394.983点,跌15.248点或0.63%;本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.今日上海A股成交额继续缩至756亿元人民币,上交易日为808亿元.

华西证券分析师曹雪峰表示,今日公布的数据总体来看对市场影响较为有限,但通胀数据略高预期或减缓央行宏观调控放松的时间,对市场流动性亦有一定影响.

他并预计,大盘短期将继续维持窄幅震荡调整,在2,350点附近有望企稳,由於目前市场整体估值较低,仍具备一定投资价值.

中国国家统计局周五公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%(路透调查中值为上涨3.3%),环比下降0.1%.上个月刚反弹脱离2月触及的20个月低点,至3.6%.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%,环比上涨0.2%.

同期,中国工业增加值同比增9.3%,录得近三年最低增速;消费品零售总额增14.1%,增幅均较上月有所放缓.1-4月固定资产投资(不含农户)同比增长20.2%.

沪深300指数5月合约尾盘报2,638.4点,跌1.01%,成交量为291,345手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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